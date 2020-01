Nooit eerder zoveel digitaal onderzoek van politie LRH: “Bende jonge overvallers kunnen klissen” MMM

29 januari 2020

11u50 3 Hasselt De Digital Crime Unit van politie Limburg Regio Hoofdstad voerde nooit eerder zoveel digitaal onderzoek uit als in 2019. Het gaat om telefonieonderzoeken, analyse van camerabeelden en uitlezen van computers. “Dat leidde recent nog tot het klissen van een bende overvallers", zegt korpschef Phillip Pirard.

Maar liefst 322 telefonieonderzoeken, 747 analyses van camerabeelden en 117 uitlezingen van pc’s of andere datadragers werden in 2019 uitgevoerd. De Digital Crime Unit telt nochtans maar vijf leden.

In ongeveer de helft van de gevallen gaat het om beelden van de mobiele camera’s die worden ingezet in de strijd tegen sluikstorten. “Binnen de provincie is de politie Limburg Regio Hoofdstad het enige korps dat zo’n uitgebreid team heeft dat zich dag in dag uit bezighoudt met digitale onderzoeken. En wij zijn er van overtuigd dat deze onderzoeken hun nut hebben bewezen,” klinkt het bij het korps.

“Enkele maanden geleden konden we nog een bende oprollen die gelinkt wordt aan gewapende overvallen in andere Hasselt en Genk. Om steeds mee te zijn met de nieuwste technologieën en ontwikkelingen is het belangrijk dat de leden van de Digital Crime Unit constant worden bijgeschoold. In 2019 volgde het team niet minder dan 476 uren opleiding. Het feit dat ze op dit moment alle vijf experts zijn binnen hun vakgebied zorgt ervoor dat collega’s steeds meer beroep op hen doen.”