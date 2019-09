Nog tot weekend verkeershinder aan Hasseltse Grote Ring Lien Vande Kerkhof

25 september 2019

12u33 0 Hasselt Het verkeer aan de Universiteitslaan in Hasselt moet vanaf woensdagmiddag plaatselijk over één rijstrook in elke richting wegens een dringende herstelling aan de tijdelijke wegenis. Dat zal minstens tot het einde van de week aanzienlijke hinder met zich meebrengen voor verkeer van en naar de Maastrichtersteenweg. Tot woensdagavond zullen de verkeerslichten op het kruispunt buiten werking zijn.

Woensdagochtend ontstond er een lichte verzakking van de rijweg aan het licht, vermoedelijk door een lek in de onderliggende riolering. Woensdagmiddag wordt er meteen gestart met de herstelling van de tijdelijke rijweg. Daarvoor is het nodig om twee rijstroken van de tijdelijke wegenis af te sluiten ter hoogte van het Provinciehuis, aan de zijde van de werf. Verkeer kan er nog over één rijstrook in elke richting blijven rijden. Dat brengt aanzienlijke verkeershinder met zich mee tot het einde van de week. Ook de verkeerslichten op het kruispunt zullen woensdag tot de avond buiten werking zijn.