Nog geen eenduidigheid bij Limburgse politieke partijen over wie de volgende gouverneur moet worden Dirk Selis

29 januari 2020

14u31 0 Hasselt Herman Reynders heeft vrijdag zijn laatste werkdag als gouverneur van de provincie Limburg. De 58-jarige Michel Carlier, nu nog arrondissementscommissaris, volgt hem vanaf 1 februari op als waarnemend gouverneur. Wie daarna officieel wordt aangesteld als gouverneur, weten we evenwel nog niet. Ook bij de Limburgse kopstukken is er nog geen eenduidigheid over wie Reynders moet opvolgen.

Vier politieke partijen en minstens evenveel kandidaten lopen alvast warm voor het gouverneurschap. “Wij wachten het voorstel van de Vlaamse regering af”, klinkt het bij Limburgs sp.a-voorzitter Alain Yzermans. “Voor Limburg, meer dan voor andere Vlaamse provincies, is dat een zeer belangrijke functie. En ja, als wij als sp.a hierom gevraagd worden, zullen wij een gouverneur afleveren. Of ik dat zelf ben? Dat is vandaag niet aan de orde.”

“Ik weet van niets”

“De opvolging van de gouverneur van Limburg is een vraagstuk dat op de tafel van de Vlaamse regering ligt”, reageert ook Steven Vandeput van N-VA. “Het lijkt mij evident dat de N-VA zijn rechtmatig deel krijgt in Vlaanderen. Vandaag hebben wij als N-VA geen enkele gouverneur. De gouverneur is voor ons een belangrijke verbindingsfiguur tussen de federale en Vlaamse regering en de gemeenten.”



De Genkenaar Jos Lantmeeters die in de wandelgangen als ‘koploper’ wordt aangeduid, antwoordt met “Ik weet van niets” op de vraag of hij de N-VA-kandidaat is voor het gouverneurschap.

“Vraag ligt open”

“Die vraag ligt nog helemaal open”, reageert Patrick Dewael van Open Vld op de gouverneurskwestie. “Het antwoord op die vraag zal in de komende maanden in de schoot van de Vlaamse regering genomen worden. Dan wordt het afwachten wie in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant gouverneur wordt. Als blijkt dat hierdoor de Open Vld in Limburg aan zet komt, kunnen we namen beginnen te noemen. Ik lees in de kranten dat Marino Keulen en Nele Lijnen uitstekende kandidaten zouden zijn.”

“Wij zijn kandidaat”

Van de Limburgse christendemocraten is bekend dat zij een grote liefde koesteren voor het gouverneurschap: “Wij zijn zeker kandidaat”, zegt de Peltse burgemeester Frank Smeets van CD&V. “Onze partij levert de meeste Limburgse burgemeesters en we kennen een lange traditie in het afleveren van degelijke gouverneurs. Maar of we dat gouverneurschap nu absoluut opeisen, is misschien veel gezegd. We moeten kijken waar de teerlingen vallen. Of wij al kandidaten hebben? Ik hoor dat Lode Ceyssens, Veerle Heeren en ikzelf in de media worden opgevoerd. Maar daar is nog niet over gesproken, althans nog niet in mijn bijzijn. Eerst kijken we wat de Vlaamse regering doet.”

Met Cathy Berx en Carl Decaluwé levert de partij vandaag al de gouverneurs van respectievelijk Antwerpen en West-Vlaanderen. Toch meent CD&V volgens Limburgs provinciaal voorzitter Raf Drieskens recht te hebben op dat mandaat. “Wat men in andere provincies doet, is hun zaak, in Limburg moet er een gouverneur komen die de provincie wil uitbouwen en dus niet wil afbouwen.”

Meer over politiek

Limburg

N-VA