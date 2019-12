Noël Slangen wordt algemeen directeur van POM Limburg Dirk Selis

21 december 2019

13u26 0 Hasselt Noël Slangen wordt de nieuwe algemeen directeur van POM Limburg, en niet als transformatiemanager en ad interim zoals in 2017, maar voor een langere termijn. Dat kondigde voorzitter van POM Limburg en gedeputeerde voor economie Tom Vandeput aan. “We willen het ambitieniveau merkelijk hoger zetten, want het is nodig om via POM Limburg een turbo op de Limburgse economie te zetten” zegt Vandeput.

Vandeput presenteerde tijdens zijn beleidsverklaring een merkelijke budgetverhoging voor de werking van POM Limburg. “Er wordt dan ook vanuit Vlaanderen heel wat van Limburg verwacht”, zegt hij. “Er is veel aandacht voor Limburg in de nieuwe Vlaamse regeerverklaring. Maar de motor achter SALK 2.0 wordt nu het provinciebestuur. Hiervoor slaat het provinciebestuur de handen ineen met alle Limburgse stakeholders, waarbij POM Limburg een essentiële rol zal spelen, zowel op organisatorisch als op strategisch vlak.”

SALK 2.0

Een aantal krachtlijnen en taken zijn door de voorzitter al uitgezet: “POM zal als ontwikkelingsmaatschappij heel wat bedrijfsgronden moeten ontwikkelen tot bedrijfsterreinen. Daarbij ontwikkelingen als Reigersvliet Leopoldsburg, het kmo-terrein aan het PLOT in Genk en het Wetenschapspark Diepenbeek. Ook innovatieve infrastructuur voor collectieve huisvesting hoort daarbij. Daarnaast is er de platformwerking in 8 sectoren, zoals het logistiek platform of het platform maakindustrie, waar kennisinstellingen, bedrijven en overheid de handen in mekaar slaan om gezamenlijk projecten op het terrein te realiseren. Maar een heel belangrijke wordt uiteraard SALK 2.0. Hiervoor doet Limburg een appel op de 137 miljoen euro Europese middelen, verbonden aan de erkenning van Limburg als Europese transitieregio. Om dit allemaal waar te maken werd het budget van POM Limburg verdubbeld, want tewerkstelling en economie zijn kerndoelstellingen voor het Limburgs provinciebestuur.”

Snelheid

Slangen was in 2017 verantwoordelijk voor de transformatie van POM Limburg en was in die periode eveneens algemeen directeur ad interim. “Met Noël Slangen halen we iemand aan boord met heel wat ervaring, die bovendien eerder al bewees POM Limburg te kunnen leiden. Dat is een groot voordeel, omdat Limburg snelheid moet maken in haar economische ontwikkeling. Limburg heeft een sterk parcours afgelegd, maar er komen nieuwe uitdagingen op ons af in deze snel veranderende wereld” zegt voorzitter Tom Vandeput.

Kinderarmoedefonds

Noël slangen heeft er zin in: “In 2017 vroeg men mij ook of ik niet wilde kandideren, maar ik zag dat toen niet zitten. Ik wilde nog een aantal nieuwe dingen doen, die ik intussen gedaan heb zoals enkele andere transformatieprojecten en mijn werk voor VTM en Het Laatste Nieuws. Maar nu lijkt het me een goed moment om mij in te zetten voor mijn thuisprovincie, die mij nauw aan het hart ligt. Ik zou dit nooit hebben willen doen in Antwerpen of Brabant bijvoorbeeld.” Slangen verkocht nu ruim zeven jaar geleden zijn communicatiebedrijven. Met deze uitdaging zal hij een aantal andere activiteiten stopzetten, zoals het transformatiemanagement en executive coaching voor de Itzu Group. Slangen blijft columnist en werd recentelijk ook voorzitter van het Kinderarmoedefonds van de Koning Boudewijnstichting.