Noël Slangen nieuwe voorzitter van Kinderarmoedefonds Dirk Selis

09 december 2019

16u42 0 Hasselt Ondernemer en columnist Noël Slangen neemt de fakkel over van Peter Adriaenssens als nieuwe voorzitter van het Kinderarmoedefonds. Al sinds de start lid van het bestuurscomité heeft Hasselaar Noël Slangen beslist om zijn competenties, ruime ervaring en groot netwerk nog meer ten dienste te stellen van het Kinderarmoedefonds.

Naar aanleiding van de lancering van de grote sms-actie van Radio 1 was hij maandagochtend te gast in de uitzending ‘De Wereld van Sofie’ voor wat zijn eerste radio-interview was als nieuwe voorzitter. “Kinderarmoede zou een uitdaging moeten zijn die ieder jaar in belang inboet. Maar we zien helaas dat de kinderarmoede in ons welvarend land blijft toenemen.” Zijn voorganger Peter Adriaenssens neemt geen afscheid van het Kinderarmoedefonds en blijft aan boord als bestuurslid. Het Kinderarmoedefonds is dankbaar voor de toewijding die hij jarenlang heeft laten zien als voorzitter en voor zijn voortgaande inzet als bestuurslid.

Geen strijkstok

“Ik ben vereerd dat ik het voorzitterschap van het Kinderarmoedefonds van de Koning Boudewijnstichting mag overnemen van de geweldige Peter Adriaenssens”, zegt Noël Slangen. “Het fonds strijdt tegen kinderarmoede, met de focus op kinderen van 0 tot 3 jaar. 90% van de hersenontwikkeling heeft plaats in de eerste vijf levensjaren. Een kind dat opgroeit in armoede heeft bij zijn eerste verjaardag al 2 maanden ontwikkelingsachterstand. De redenen zijn de materiële omgeving, stressfactoren en het gebrek aan positieve prikkels en stimulansen. Radio 1 heeft voor De Warmste Week het Kinderarmoedefonds gekozen als haar centraal project. Je kan het steunen met 1 euro door een sms’je te sturen naar 4342.”