NMBS behoudt ambitie tot uitbreiding ondanks corona: “Volledig nieuwe IC-verbinding tussen Hasselt en Antwerpen” Dirk Selis

25 juni 2020

12u16 0 Hasselt De NMBS bevestigde woensdag in de Kamercommissie haar ambitie om in de periode 2020–2023 haar treinaanbod uit te breiden met 4,7%. Voor Limburg liggen er drie belangrijke projecten op het schap. Er komt een nieuwe IC-verbinding tussen Hasselt en Antwerpen, de 2 P-treinen tussen Brussel en Mol zullen tot Neerpelt rijden, en op zondag zal er op termijn elk uur een IC-trein van Hasselt naar Brussels Airport en Antwerpen sporen.

“Wat betreft Limburg liggen er een drietal belangrijke projecten op het schap”, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. “Als eerste zullen we de 2 P-treinen tussen Brussel en Mol laten rijden tot Neerpelt. Noord-Limburg krijgt zo tijdens de spits een rechtstreekse treinverbinding met de hoofdstad. Initieel was het de bedoeling om dit al te doen vanaf december dit jaar. Maar doordat de elektrificatiewerken van Infrabel op die lijn door de coronacrisis vertraging hebben opgelopen, wordt dat project verplaatst naar midden volgend jaar.”

Hasselt en Antwerpen

“Er komt ook een volledig nieuwe IC-verbinding tussen Hasselt en Antwerpen”, gaat Temmerman verder. “Dit project vraagt bijkomende treinen, waardoor ons park dus moet uitbreiden. De levering van de nieuwe M7-dubbeldekstreinen is aan de gang, maar liep door de coronacrisis wat vertraging op. Net zoals alle andere projecten die stonden gepland voor 2021 en 2022 krijgt ook de IC-trein tussen Hasselt en Antwerpen begin volgend jaar een geactualiseerde timing. De trein zelf zal tijdens de werkweek elk uur rijden en zal stoppen in Hasselt, Diest, Heist-op-den-Berg, Lier, Antwerpen-Berchem en Antwerpen-Centraal. Dat is hetzelfde traject als de huidige P-treinen, die door deze IC-trein zullen worden vervangen.

“Tot slot willen we de IC-trein van Hasselt naar Brussels Airport en Antwerpen ook op zondag elk uur laten rijden, in plaats van om de twee uur zoals dat nu het geval is. Dit project stond gepland voor december 2021, maar krijgt begin volgend jaar een nieuwe timing”, besluit Temmerman.