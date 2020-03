Nieuwe wegwijzers geven aan hoe lang je moet wandelen Emelie Wojcik

06 maart 2020

15u05 0 Hasselt In Hasselt loop je binnenkort nooit meer verloren door de meer dan 150 nieuwe en vernieuwde wegwijzers die je de kortste weg richting de Hasseltse trekpleisters en dienstencentra tonen. Opvallend: de nieuwe wegwijzers tonen je ook de gemiddelde duur van je wandeling.

Eind maart zullen verspreid over 33 locaties meer dan 150 wegwijzers Hasselaren en bezoekers door de stad leiden. “We hebben de bestaande wegwijzers in de binnenstad een nieuw kleedje aangemeten”, zegt schepen van Openbare Werken Laurence Libert aan. “De palen en pijlen die er al stonden, hebben we hergebruikt omdat ze nog in goede staat waren. Om de leesbaarheid van de wegwijzers te vergroten, kregen ze allemaal een nieuwe sticker in de huisstijl van de stad.”

“Daarnaast voegden we ook de wandelafstand in minuten toe. Hiermee geven we aan dat de grote trekpleisters zoals de toeristische dienst, onze musea, de Sint-Quintinuskathedraal en het begijnhof perfect te voet bereikbaar zijn”, vult burgemeester Vandeput aan. “Hetzelfde geldt voor een aantal praktische locaties zoals het stadskantoor, het politiepunt, de openbare toiletten en het station die ook een plaatsje kregen op de wegwijzers. Zodra het verbindingsplein en de westzijde van de Blauwe Boulevard zijn afgewerkt, plaatsen we ook daar dezelfde signalisatie.”

Nieuwe stadsplannen

Verder worden in de binnenstad ook veertien nieuwe stadsplannen geïnstalleerd. “Deze krijgen een plaatsje nabij een aantal drukbezochte plaatsen zoals de bushaltes aan het Leopoldplein en Kolonel Dusartplein, de uitgangen van de grote parkings en het station”, zegt schepen Libert. “Deze geactualiseerde stratenplannen geven niet enkel een duidelijk overzicht van de trekpleisters en praktische locaties in onze binnenstad, maar verwijzen ook naar onze stadspoorten en kenniscentra.”

“Hasselt blijft een stad waar heel wat trekpleisters te voet bereikbaar zijn”, benadrukt burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “De komst van de Blauwe Boulevard en de opening van onze nieuwe parking veranderen daar niets aan. Wie in de ondergrondse parking Blauwe Boulevard parkeert, staat namelijk binnen amper tien minuten op de Grote Markt. En daarvan willen we de bezoekers van onze stad ook blijven overtuigen.”