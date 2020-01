Nieuwe trend in communieland: ‘Say yes to the Dress’ Dirk Selis

12 januari 2020

18u18 0 Hasselt Lentefeest, communie of vormsel gepland in 2020? Dan hoort daar vanaf nu een sprookjesachtig ‘pasmoment’ bij waar jongens en meisjes in het middelpunt van de belangstelling staan tijdens hun zoektocht naar de perfecte outfit. Kinderkledingketen ZEB For Stars liet zich inspireren door de populariteit van programma’s als ‘Say Yes to the Dress’ en organiseert in januari verschillende Hooray, it’s my day events.

Bruiden die in tranen voor de spiegel staan terwijl familie en vriendinnen hun mening geven over de twintigste berg witte tule - wie regelmatig naar het programma ‘Say Yes to The Dress’ kijkt, weet dat een trouwjurk zoeken geen sinecure is. Maar nu heeft ook kinderkledingketen ZEB For Stars zich laten inspireren door de populariteit van het programma en organiseert op zondagen in januari verschillende Hooray, it’s my day events. Tijdens deze zondagen krijgen toekomstige feestvarkens samen met hun familie de kans om zoals een echte ster te schitteren. “Een pasrekje met jouw naam op, een stylist alleen voor jou, sweets & treats (lees: een droomtafel met rainbow cake pops, een donutwall, kleurrijke popcorn en cupcakes), een echt reveal moment op een verhoogje, een photobooth en goodie bag, … De jacht op de droomoutfit is bij ZEB For Stars net zo’n spetterend feest als de grote dag zelf!”, legt marketingmanager Erica Mees van Kinderkledingketen ZEB uit.