Nieuwe Shop&Go Hasselt opent zijn deuren in Koning Albertstraat Dirk Selis

27 juli 2020

09u21 0 Hasselt De nieuwe Shop&Go Hasselt opende vrijdag zijn deuren ter hoogte van de Koning Albertstraat 31. De supermarkt wil een goed gelegen, kleinere winkel, met ruime openingsuren en een gezellige sfeer. “Het aanbod is er gevarieerd en samengesteld uit verse kwaliteitsproducten die lokaal en gebruiksvriendelijk zijn”, zeggen zelfstandige uitbaters Bert Lambregts en Alexiou Efstratios.

“Shop&Go Hasselt richt zich hoofdzakelijk op klanten die onderweg zijn en praktische producten die kant-en-klaar zijn of ter plaatse gebruikt kunnen worden, zoals broodjes, verse bereide maaltijden, sushi, tussendoortjes, vruchtensappen, koffie, croissants, magazines, enz”, zeggen zelfstandige uitbaters Bert Lambregts en Alexiou Efstratios. “Bovendien vindt de klant er basisproducten zoals in de versrayon of droge voeding: fruit, melk, pasta, ontbijtproducten. Met andere woorden, de buurtbewoners kunnen er ook hun dagelijkse boodschappen komen doen.”

Lokale integratie

Shop&Go Hasselt wil zich vooral integreren in de buurt. “Deze winkel zorgt voor een aantal nieuwe jobs en we proberen mensen uit de buurt te vinden om die in te vullen. We denken dat dat al een eerste stap is in de integratie in de buurt, maar deze integratie wordt concreter als onze medewerkers iedere dag contact hebben met de klanten”, besluiten Lambregts en Efstratios eraan toe.