Nieuwe regeringsafgevaardigde bij LRM: Andy Pieters vervangt Jeroen Overmeer Dirk Selis

10 april 2020

20u44 0 Hasselt De Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) heeft sinds kort een nieuwe regeringsafgevaardigde. Dat besliste de Vlaamse regering. Jeroen Overmeer, kabinetschef van opeenvolgende minister-presidenten Bourgeois en Jambon, geeft na vier jaar de fakkel door aan Andy Pieters, woordvoerder en adjunct-kabinetschef van Vlaams minister Zuhal Demir.

In februari 2016 werd Overmeer regeringsafgevaardigde bij LRM. Hij was toen kabinetschef algemeen beleid van minister-president Geert Bourgeois en voorzitter van het SALK Directiecomité. Hij speelde een belangrijke rol voor Limburgs tijdens de recentste regeringsonderhandelingen. Samen met Zuhal Demir en Steven Vandeput onderhandelde hij de Limburgse deal die een kapitaalsverhoging van 100 miljoen euro voorzag voor LRM, 4 extra opleidingen aan de UHasselt, extra middelen voor Z33, Bokrijk en Alden Biesen en een compromis rond Spartacus. Na vier jaar houdt Overmeer het voor bekeken omdat hij voortaan ook het buitenlands beleid van de minister-president voor zijn rekening neemt. Dat was voorheen niet het geval. “Met spijt in het hart weliswaar, want ik heb het altijd heel graag gedaan en heb zeer goed kunnen samenwerken met de mensen van LRM, waarvoor dank”, zegt Overmeer.

Woordvoerder Demir

Dat Pieters Overmeer nu opvolgt is niet onlogisch. Pieters was gedurende vijf jaar de rechterhand van Overmeer als secretaris van het SALK Directiecomité en kent de LRM bijgevolg zeer goed. Inmiddels is hij adjunct-kabinetschef en woordvoerder van Limburgs minister Zuhal Demir, voor wie hij ook de Limburgse dossiers behartigt. “LRM speelde een cruciale rol in de economische heropleving van Limburg en heeft nog een grote rol te spelen. Ik kijk er dan ook naar uit om namens de Vlaamse regering met onze investeringsmaatschappij de economische uitdagingen in Limburg verder mee aan te gaan”, besluit Pieters.