Nieuwe lasertherapie van UHasselt verlicht pijn bij borstkankerpatiënten Dirk Selis

21 november 2019

14u45 1 Hasselt Vanaf januari 2020 kunnen borstkankerpatiënten terecht voor low-level lasertherapie in het nieuwe lasercentrum van het Limburg Clinical Research Center (UHasselt-Jessa-ZOL). Deze unieke therapie helpt om pijnlijke huidonstekingen, veroorzaakt door bestraling, te genezen. “De afgelopen jaren hebben we in ons wetenschappelijk onderzoek het nut van deze therapie al bewezen. In het nieuwe lasercentrum kunnen we deze behandeling nu ook breed aanbieden aan borstkankerpatiënten”, zeggen Professor Jeroen Mebis en dr. Jolien Robijns.

Kankerpatiënten die een bestralingsbehandeling ondergaan, lopen een groot risico op radiodermitis. Dat zijn pijnlijke huidontstekingen die kunnen gaan van rode uitslag tot open, vochtige wonden in de huidplooien of het volledige bestralingsgebied. Binnen het Limburg Clinical Research Center, het samenwerkingsverband tussen UHasselt, Ziekenhuis Oost-Limburg en Jessa Ziekenhuis, zijn er al grote stappen gezet in de behandeling van radiodermitis door middel van low-level lasertherapie. “Hierbij wordt infrarood laserlicht gebruikt om de wondheling te stimuleren. Deze therapie zullen we nu breed aanbieden aan borstkankerpatiënten in het nieuwe lasercentrum het ‘Limburgs Oncologisch Laser Instituut (LowLIght)”, zegt dr. Jolien Robijns.

Behandeling twee maal per week

“Tot nu behandelden we patiënten enkel in studieverband, met de opstart van dit lasercentrum willen we veel meer borstkankerpatiënten deze therapie aanbieden”, zegt oncoloog Jeroen Mebis. Daarvoor wordt er gewerkt met risicogroepen. “Uit eerder onderzoek blijkt dat sommige patiënten meer kans hebben dan anderen op het krijgen van pijnlijk huidwonden na bestraling. Bij borstkankerpatiënten gaat het dan specifiek over patiënten met zwaardere borsten. Na een screening door hun eigen arts, kunnen risicopatiënten aangeraden worden om in te stappen in onze lasertherapie. Ze zullen dan twee keer per week in het lasercentrum langskomen voor een low-level laserbehandeling uitgevoerd door een verpleegkundige, gespecialiseerd in wondzorg. Patiënten die niet behoren tot de risicogroep maar toch te maken krijgen met radiodermitis kunnen bij ons terecht onder voorschrift van de arts”, aldus nog Mebis.

Drie lasertoestellen

Het lasercentrum ‘LowLIght’ heeft drie lasertoestellen om patiënten te behandelen. Twee lasertoestellen zijn beschikbaar in Huis 9, aan het Jessa Ziekenhuis. Een derde toestel in het Ziekenhuis Oost-Limburg. “Naast de behandeling van de huidreacties, kunnen patiënten met kanker ook bij ons terecht voor lasertherapie om aftjes in de mond die ontstaan ten gevolge van chemotherapie of bestralingen sneller te doen genezen”, haalt Mebis aan.

Opleidingscentrum

Naast de behandeling van patiënten wil het LCRC van dit lasercentrum ook een opleidingscentrum voor lasertherapie maken. “De kennis die we de afgelopen jaren hebben opgedaan in de behandeling van radiodermitis door lasertherapie is uniek”, zegt Jolien Robijns. “In ons lasercentrum zullen we alle expertise bundelen en willen we een leercentrum zijn voor experten binnen en buiten België. Daarnaast blijven onze wetenschappelijke studies hier verderlopen. Zo onderzoeken we ook het effect van low-level lasertherapie in de behandeling van radiodermitis bij hoofdhalskanker.”