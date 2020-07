Nieuwe laadpalen voor elektrische auto’s op vijf plaatsen langs Limburgse snelwegen Dirk Selis

31 juli 2020

09u46 2 Hasselt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) maakt 84.000 euro vrij voor extra snellaadpalen voor elektrische voertuigen langs Limburgse autosnelwegen.

Er zijn in Limburg vijf nieuwe locaties uitgekozen om snellaadpalen te installeren: Diepenbeek, Halen, Maasmechelen, Hasselt-Zuid en Lummen. Om dit te realiseren kunnen de toekomstige exploitanten rekenen op een investeringssubidies van 12.000 euro of 24.000 euro, afhankelijk van de locatie. Diepenbeek, Halen en Maasmechelen krijgen een hoger subsidiebedrag van maximaal 24.000 euro toegekend omdat zij als prioritair worden beschouwd. Hasselt-Zuid en Lummen zullen ondersteund worden met een subsidie van maximaal 12.000 euro en zorgen ervoor dat er langs de grote verkeersassen om de 50 kilometer een laadpunt is. “De doorbraak van elektrische mobiliteit is een belangrijke maatregel in het kader van het Actieplan ‘Clean power for transport. De subsidie loopt vanaf de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021" , zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).