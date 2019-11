Nieuwe Hasseltse hotspot The Barrel mikt op breed publiek Emelie Wojcik

08 november 2019

18u55 0 Hasselt Dans-, eet-, en praatcafé. Het nieuwe uitgaansconcept The Barrel van Herman en Gijs Santermans is een hele mond vol. Vanaf 22 november geven vader en zoon het Hasseltse uitgaansleven een duwtje in de rug door hun klanten kwaliteitsburgers en dansbare meezingers te serveren.

Herman Santermans is een bekende naam in de Hasseltse horeca. Naast zijn nieuwe zaak The Barrel, bezit hij ook Let’s Wok en Maison Dix. “Het idee van The Barrel is er gekomen omdat ik zelf iets miste in Hasselt", zegt Herman. “Veel mensen willen ‘s avonds iets gaan eten in Hasselt en daarna ook uitgaan in de stad. Tot nog toe bestonden er maar weinig Hasseltse zaken die deze behoefte zo direct bevredigen.”

Breed publiek, divers concept

Het concept is dan ook duidelijk: het café opent haar deuren wekelijks op donderdag, vrijdag en zaterdag om 18 uur ‘s avonds. Klanten zijn dan welkom om van kwaliteitsburgers en andere versnaperingen te komen proeven. Om 22 uur trekt een dj stilaan de tent op gang en kunnen diezelfde klanten tot 4 uur ‘s morgens hun dansbenen losgooien. “In tegenstelling tot wat je zou denken, gaan de tafels om 22 uur niet aan de kant”, zegt Herman. “We gaan muziek draaien die een breed publiek aanspreekt. Het moet ook mogelijk zijn om nog gezellig iets bij ons te komen drinken.”

Naast het concept, is ook het interieur opvallend. In The Barrel kunnen vaten namelijk niet ontbreken. Maar ook enkele andere bijzondere elementen zullen ervoor zorgen dat klanten hun ogen uitkijken. “Ik ben bijzonder trots op de aparte inkleding van deze zaak", zegt Herman fier. “De meest speciale elementen zijn toch wel de wand vol oude luidsprekers en de snookertafel aan het plafond.”

Overlast

Mogelijke overlast lijkt het laatste van Hermans zorgen. Hoewel The Barrel zijn deuren in het pand van de omstreden nachtclub Universal opent, is Herman ervan overtuigd dat zijn nieuw café een heel ander publiek dan dat van Universal zal aantrekken. “Door zowel qua concept als qua muziekkeuze een compleet andere weg in te slaan, willen we een rustiger publiek bereiken", zegt Herman. “In de Universal draaiden we R&B, dat trekt ruiger volk dan de klassiekers en meezingers die we in The Barrel willen draaien.”