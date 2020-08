Nieuwe fietsbrug aan sluis in Godsheide moet tegen zomer 2021 klaar zijn Dirk Selis

10 augustus 2020

14u41 1 Hasselt De provincie Limburg start in september met de bouw van een nieuwe fietsbrug aan de sluis in Godsheide. De fietsbrug is een van de belangrijke pijlers voor de Limburgse fietssnelwegen. Vanaf morgen start de aannemer met de voorbereidende werken. De bouw zal ongeveer negen maanden duren en 6,2 miljoen euro kosten. In de zomer van 2021 fiets je er over een gloednieuwe fietsbrug.

“De nieuwe fietsbrug maakt deel uit van de Limburgse fietssnelwegen en vormt een essentieel onderdeel van de Albertkanaalroute. Dat is de fietssnelweg (F72) die Ham met Riemst verbindt over een traject van 62 kilometer. De fietssnelweg wisselt ter hoogte van de sluis in Godsheide van oever. De fietsbrug realiseert die oversteek over het Albertkanaal”, zegt gedeputeerde van Mobiliteit Bert Lambrechts.

“Het Limburgse fietssnelwegennetwerk is opgebouwd rond een noord-zuidas van Hamont-Achel naar Gingelom en een oost-westas van Tessenderlo naar Lanaken”, legt gedeputeerde Lambrechts uit. “Ter hoogte van Hasselt sluiten die assen via de Cordaroute op elkaar aan, dankzij deze fietsbrug, en verbinden ze ook verder door naar onder andere de Demerroute en de Trichterheideroute.”

“Ook op lokaal niveau is de fietsbrug van wezenlijk belang. Ze ligt op een drukke fietsroute en verbindt de universitaire campus in Diepenbeek met de Corda Campus en de onderwijscampussen in Hasselt. Zowel de Godsheidenaren en Hasselaren, alsook pendelaars uit omliggende gemeenten profiteren dus van deze fietsverbinding”, zegt Marc Schepers, schepen Mobiliteit van de stad Hasselt.

Zomer 2021

”Tijdens de bouw van deze prestigieuze brug, die ongeveer negen maanden in beslag zal nemen, zal de scheepvaart op het Albertkanaal minimaal hinder ondervinden. In augustus richt de aannemer de werfzone in en starten de voorbereidende werken. In het najaar zullen de oevers en landhoofden ingericht worden, om in het voorjaar de plaatsing van de brug voor te bereiden. Tegen de zomer van 2021 zijn de werken afgerond en fiets je hier over een gloednieuwe brug”, zegt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg.

Buurtbewoners zullen de werken onvermijdelijk gewaar worden. Werken van deze omvang realiseren zonder hinder is niet mogelijk. De projectpartners proberen de hinder wel tot een minimum te herleiden. Van september 2020 tot maart 2021 zal de Handelskaai volledig afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen, op enkele dagen na, wel passeren.

Kostenplaatje

De bouw van de prestigieuze brug is een initiatief van de provincie Limburg en zal in totaal 6,2 miljoen euro kosten. De provincie Limburg, De Vlaamse Waterweg en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) financieren het project.