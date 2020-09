Nieuwe expo van Jenevermuseum brengt 143 gedichten over jenever naar Hasselt Giulia Latinne

25 september 2020

17u16 0 Hasselt Met ‘Straks gaat het jenever sneeuwen. Een poëtische beleving onder invloed van jenever’ brengt het Jenevermuseum een nieuwe expo van 143 jenevergedichten naar de Hasselaren. Daarbovenop verzorgen de PXL-studenten Grafisch Ontwerp de vormgeving van de gedichten in een boek, én wordt de Witte Nonnenstraat tijdelijk omgevormd tot poëziestraat.

Vanaf vandaag loopt de nieuwe tentoonstelling van het Hasseltse Jenevermuseum om aan te tonen hoe jenever vaak het onderwerp was en is van grote en minder grote dichters uit de Nederlandstalige poëzie. “Een gegeven dat lang niet bekend is bij iedereen, en daar brengen we met de expo nu verandering in”, vertelt schepen van Cultuur Joost Venken.

Zo worden er maar liefst 143 jenevergedichten tentoongesteld in het museum. Die gedichten krijgen allemaal een plekje in een boek, verzorgd door studenten Grafisch Ontwerp aan de Hogeschool PXL. Ook studenten Scenografie aan UHasselt brengen unieke installaties geïnspireerd op de gedichten naar Hasselt, Antwerpen en Gent. Daarbovenop tovert dichter Simon Alice René de Witte Nonnenstraat tijdelijk om tot een originele poëziestraat vol rijmen en verzen.

De tentoonstelling ‘Straks gaat het jenever sneeuwen. Een poëtische beleving onder invloed van jenever’ loopt vanaf vandaag 25 september tot 3 januari 2021.