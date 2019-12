Nieuwe echografische techniek van Jessa Ziekenhuis moet sportletsels en tumoren beter traceren en behandelen EWH

04 december 2019

19u02 0 Hasselt Het team van medische beeldvorming van het Jessa Ziekenhuis is sinds begin oktober een autoriteit rijker. Prof. dr. Jan Gielen vervoegt het team met zijn expertise die vooral voor sporters en kankerpatiënten een grote toegevoegde waarde vormt.

Met 25 specialisten in de medische beeldvorming heeft Jessa een uitgebreid team van radiologen. Dr. Geert Souverijns, medisch manager beeldvormende geneeskunde, streeft ernaar de zorgkwaliteit steeds te verbeteren: “We investeren in technieken, machines maar belangrijker nog, in kennis. Dankzij de schaalgrootte van onze dienst waren we als één van de eerste radiologiediensten in ons land die jaren geleden al begon met het aantrekken van radiologen met specialisaties. Prof. dr. Gielen vervolmaakt ons team; hij is een nationaal en internationaal erkend expert op gebied van musculoskeletale beeldvorming.”

Prof. dr. Jan Gielen benadrukt dat vooral de samenwerking tussen verschillende medische specialisten tot een goede behandeling van sportletsels en tumoren moet leiden: “Zowel in botten als in weke delen komen zeer frequent massa’s voor. Hoe eerder de patiënt zijn diagnose en behandeling krijgt, hoe beter dit is voor zijn herstel. Bovendien is het zowel bij kwaad- als bij goedaardige letsels aangewezen om de behandeling in een team van medische experts te bespreken. Denk daarbij aan chirurgen, huis- en sportartsen en kinesitherapeuten.”

Het succes van de behandeling van sportletsels of letsels die optreden door overbelasting, is dan ook afhankelijk van de specifieke diagnose. De prognose wordt bepaald door het stadium van de aandoening. Sinds 2009 is vooral vooruitgang geboekt op het vlak van stadiumgerichte behandelingen van spier- en peesletsels. Daarnaast kunnen specifieke sport- en overbelastingletsels tegenwoordig echografisch geleid zeer gericht behandeld worden met een inspuiting van bv. bloedplaatjes of medicatie.