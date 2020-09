Nieuwe app ‘Wilder’ vraagt Hasseltse inwoners om everzwijnen en ander wild op te volgen Giulia Latinne

10 september 2020

10u24 2 Hasselt Wie binnenkort op een everzwijn stoot die gevaarlijke situaties uitlokt of een wild dier ziet dat zelf in de problemen zit, kan voortaan ‘Wilder’ gebruiken. Die nieuwe app komt er op initiatief van Hubertus Vereniging Vlaanderen en de Limburgse Jagersvereniging vzw om samen met de mens het wild op te volgen.

‘Wilder’, dat is de naam van de nieuwe app die Hubertus Vereniging Vlaanderen en de Limburgse Jagersvereniging vzw voorstelt. Ook aan de inwoners van Limburg en meer specifiek Hasselt, waar everzwijnen al te graag durven opduiken. Problemen met zulke everzwijnen of ander wild kan men dan makkelijk via de app doorgeven aan de lokale wildbeheerder door anoniem een foto met locatie in te sturen. Bedoeling van ‘Wilder' is dan ook om sneller en oplossingsgericht in te grijpen bij gevaar voor inwoners of voor het wild zelf.

Ook de wetenschap heeft baat bij de nieuwe app. Wanneer inwoners bijvoorbeeld een bepaalde diersoort (zoals de wolf) spotten, kunnen ze die gegevens doorgeven via ‘Wilder’. De app kan op zijn beurt de informatie doorspelen naar de Vlaamse overheid, waardoor wetenschappers het gedrag van wild beter kunnen opvolgen.

“Op een moderne manier communiceren en problemen aanpakken, is een belangrijke meerwaarde in onze sector”, zegt Geert Van den Bosch, directeur van Hubertus Vereniging Vlaanderen. “Doordat inwoners meldingen aan de juiste instanties overmaken, kunnen wildbeheerders nog efficiënter hun verantwoordelijkheid te nemen in het bewaken van de Vlaamse biodiversiteit.”

De app is voor iedereen toegankelijk via de App Store of Google Play.