Nieuwbouwhuizen in trek: Limburgse projectontwikkelaar ziet aantal kandidaat-kopers verdubbelen

01 september 2020

18u33

Bron: Bereal 0 Hasselt De historisch lage rente op spaarboekjes doen Limburgers met investeringsplannen grijpen naar vastgoed. Daar waar appartementen tot voor kort vooral op interesse konden rekenen, zijn nieuwbouwhuizen nu ook in trek. Zo ontving Kolmont Invest, een afdeling van de Hasseltse projectontwikkelaar Kolmont, de voorbije maanden dubbel zo veel aanvragen van kandidaat-kopers dan voor de corona-uitbraak.

De coronacrisis heeft een forse impact op onze economie. Zo kreeg de beurs de afgelopen maanden flinke klappen en laat de economische heropleving grotendeels op zich wachten. Gevolg: mensen zoeken naar andere manieren om hun zuurverdiende centen te investeren. Het is dan ook geen verrassing dat vastgoed, waaronder luxevastgoed en nieuwbouwhuizen, scoort. Dat merkt ook Kolmont Invest. “We hebben het aantal geïnteresseerden voor onze villaprojecten de afgelopen maanden fors zien stijgen”, zegt Matthias Leys, commercieel directeur van Kolmont Invest.

“In april noteerden we 278 potentiële kopers. In mei waren dat er 575 en in juli 562, oftewel een verdubbeling in vergelijking met de periode voor de coronacrisis. De projecten in de rand van Hasselt blijven daarbij wel het populairst. Heel wat mensen willen niet pal in de stad wonen, maar wel in de onmiddellijke nabijheid ervan, zodat ze alle faciliteiten in de buurt hebben zonder de drukte van het centrum.”

Geen marktverschuiving

Nog opvallend: een tuin blijkt steeds vaker een belangrijke vereiste. “Nieuwbouwwoningen met een tuin zijn vandaag zeer interessant voor investeerders. Er is niet alleen de grotere vraag van kandidaat-huurders, met een rendement van rond de 3,5 procent netto is het rendement van dit type vastgoed ook groter. Op die manier kunnen investeerders ook in hun vastgoedportefeuille differentiëren. En dat hebben ze goed begrepen: het loopt namelijk storm voor onze nieuwe woonprojecten in de Hasseltse Turfstekersstraat en Villapark Beukenhof, maar ook in de Middelste Kommen in Hoeselt.”

“De verhoogde interesse voor nieuwbouwwoningen heeft daarbovenop geen negatieve invloed op de markt van de nieuwbouwflats. Het gaat dus niet om een verschuiving van de markt, maar om een extra interesse van investeerders, veroorzaakt door de onzekerheid op de beurs”, besluit Leys.

