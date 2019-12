Nieuwbouw brandweer Zuid-West Limburg en Gerechtelijke Politie kampt met wateroverlast EWH

11 december 2019

20u11 0 Hasselt De hevige regenval van de voorbije dagen heeft een lek aan het dak van de nieuwbouw van de brandweer Zuid-West Limburg (Campus H) in de Zwarte-Brugstraat blootgelegd. Ook de nieuwbouw van de Federale Gerechtelijke Politie op de Luikersteenweg kampt met wateroverlast.

Opmerkelijk is dat het gebouw van de brandweer op Campus H nog maar enkele maanden in gebruik is. “Het wordt hoog tijd dat de Regie der Gebouwen, eigenaar van het gebouw, een betere screening doet naar de kwaliteit van zijn aannemers. De omvang van de waterschade doet immers vermoeden dat er meerdere lekken in het dak zijn”, zegt Diederich Poisket van politievakbond ACOD. De wateroverlast blijft echter niet beperkt tot de nieuwbouw op de Zwarte-Brugstraat, ook de nieuwbouw van de Federale Gerechtelijke Politie op de Luikersteenweg kampt met een lek. Het personeel daar behelpt zich al drie jaar met emmers om het insijpelend water op te vangen.

Volgens Poisket brengen de lekken de veiligheid van het politie-en brandweerpersoneel ernstig in het gedrang. De ACOD eist dan ook dat de Regie der Gebouwen dringend een aannemer aanstelt om de lekken van beide gebouwen te dichten. Er zou nu namelijk een groot gevaar voor elektrocutie van het personeel zijn. “Indien hier geen gevolg wordt aan gegeven voelen we ons genoodzaakt om de diensten van Toezicht Welzijn op het Werk, de vroegere arbeidsinspectie, op de hoogte te brengen om ter plaatse een onderzoek te voeren", aldus Poisket.