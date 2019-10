Nieuw: politie werkt voortaan ook met virtueel loket in het centrum van Hasselt Toon Royackers

07 oktober 2019

17u48 1 Hasselt Bodycams voor de politie op straat, een virtueel loket in het centrum van Hasselt én het vaker inzetten van drones. Dat zijn maar enkele manieren waarop de lokale politie Limburg Regio Hoofdstad de veiligheid in haar zone wil verbeteren. Maandag werd het zonaal veiligheidsplan voor de volgende vijf jaar voorgesteld. Opvallend: meer samenwerking en allicht ook politiefusies liggen in de lijn van de verwachtingen.

“Als we de criminelen een stapje voor wil blijven, moet we onze werking op een andere manier gaan organiseren”, aldus korpschef Philip Pirard van de lokale politie Limburg Regio Hoofdstad. “We gaan daarom niet alles opnieuw vastleggen in plannen die vijf jaar geldig blijven. Er duiken aan een hoger tempo nieuwe misdrijffenomenen op, die een grote impact hebben op onze samenleving. Denk maar aan de informaticacriminaliteit of de radicalisering. Nieuwe vormen van criminaliteit moeten we blijven toevoegen aan onze lijst met prioriteiten.”

Nieuwe technologie

Om alle problemen de baas te kunnen, gaat de politie de volgende vijf jaar wel voluit inzetten op nieuwe technologieën. Eerder waren de aankoop van bodycams aangekondigd. Agenten op straat kunnen uitgerust worden met cameraatjes die de interventie vastleggen op beeld. Maar ook drones zullen vaker in beeld verschijnen. Recent nog werden ze de lucht ingestuurd om de verkeersstromen op de Grote Ring in goede banen te leiden. De politie-inspecteurs zelf kunnen aan de slag met nieuwe en beveiligde software.

Maar ook de klassieke prioriteiten blijven in het zonaal veiligheidsplan staan. Zo is het aantal ongevallen met gewonden het laatste jaar opnieuw gestegen, en blijft het verkeer daarmee prioriteit krijgen. Flitslocaties worden straks vooral vastgelegd aan de hand van de ongevallenstatistieken. Wie met drugs achter het stuur kruipt, zal trouwens veel meer kans hebben om tegen de lamp te lopen, dankzij meer gerichte acties. Ook in de stationsomgeving, in scholen en in de gevangenis wordt meer ingezet in de strijd tegen de drugs. Helaas is er eveneens een toename van de cybercriminaliteit: de oplichting via het internet. Het aantal politiemensen dat zich op dat probleem mag focussen, wordt de volgende jaren uitgebreid. De politie maakt bovendien meer middelen vrij om het fenomeen aan te pakken.

Virtueel loket

Burgers krijgen het makkelijker om meldingen te doen. Dat kan bijvoorbeeld al met de app van de lokale politie op de smartphone. Vanaf 2020 komt er nog een virtueel loket in de politiepost in het Hasseltse stadhuis ‘t Scheep. Daar kunnen slachtoffers eventueel via een scherm contact leggen met een inspecteur in het hoofdcommissariaat, en zo vanop afstand een aangifte laten registreren. Om alle bijkomende werklast voor het personeel in goede banen te leiden, gaat het korps waakzaam zijn over het welzijn en de jobtevredenheid van haar eigen agenten en personeel.

Fusie?

Ten slotte is het fusieverhaal nog niet ten einde. “In Limburg is het politielandschap in beweging. In 2019 heeft professor Jelle Janssens van de UGent een studie afgerond over de mogelijkheden tot schaalvergroting binnen de politie. De politiezone Limburg Regio Hoofdstad bekijkt op dit vlak alle mogelijkheden met een open vizier en sluit geen enkele piste uit”, besluit korpschef Pirard. De uitgebreide samenwerking met het Kanton Borgloon wordt alvast verdergezet.