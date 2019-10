Nieuw plein verbindt Blauwe Boulevard en Hasseltse binnenstad Lien Vande Kerkhof

22 oktober 2019

18u09 0 Hasselt Een groene inrichting, eenvormige bestrating en autoluwe Kattegatstraat moeten het onaantrekkelijke, drukke kruispunt waar weldra de parking van de Blauwe Boulevard komt ombouwen tot stedelijke hotspot.

In maart openen aan de westzijde van de Blauwe Boulevard de eerste handelspanden en horecazaken de deuren. “Voor ons als bestuur vormt de Blauwe Boulevard een verlengde van de centrale winkel-as Demerstraat-Hoogstraat-Koning Albertstraat”, vertelt schepen van Openbare Werken Laurence Libert. “Vandaag vormt de kruising tussen de nieuwe Gelatineboulevard, Groene Boulevard en Kattegatstraat een onaantrekkelijke en harde grens tussen de beide stadsdelen en dat willen we veranderen. We zullen ervoor zorgen dat een shopper op een vlotte en veilige manier van de binnenstad aan de Kanaalkom kan geraken en omgekeerd”, aldus de schepen.

Groen en autoluw

Het stadsbestuur plant het verbindingsplein in te richten met extra bomen en meer dan 100 plantvakken, nieuwe openbare verlichting en straatmeubilair en een brede oversteekplaats met geleidingsstroken voor blinden en slechtzienden. Om een eenvormig en kwaliteitsvol geheel te creëren zal voornamelijk hetzelfde type straatsteen worden gebruikt. De Kattegatstraat wordt omgevormd tot een autoluwe straat. Enkel de inrit tot de ondergrondse parkeergarage Molenpoort blijft er behouden. De parking uitrijden gebeurt via de Gasthuisstraat waar de rijrichting intussen is omgedraaid n de richting van de Demerstraat. De ingang tot het hotel verhuist naar het plein voor het Oud Gasthuis. Ook dat plein wordt tijdens de werken opnieuw ingericht.