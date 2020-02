Nieuw laboratorium CoLab geeft masterclasses aan jonge Limburgse muzikanten EWH

11 februari 2020

12u23 0 Hasselt Jonge Limburgse muzikanten die hun muziekkennis willen uitbreiden, kunnen weldra in Hasselt terecht. Daar rollen Jeugd Hasselt, Muziekodroom en Villa Basta het nieuwe muzikaal laboratorium ‘CoLab’ uit. Het project biedt jongeren masterclasses aan om zich te verdiepen in muziek.

Met CoLab willen Jeugd Hasselt, Muziekodroom en Villa Basta het muzikale landschap in Limburg uitbreiden. Ze zetten hierbij volop in op muzikale jeugd. Het idee om krachten te bundelen ontstond in de Popraad, een initiatief dat werd opgestart door stad Hasselt. “De Popraad startte om de brug te maken naar een groep niet-georganiseerde Hasselaren: de muzikanten. Door hen samen te brengen, kwamen we al snel de concrete behoeftes van deze groep op het spoor.” Schepen van Cultuur Joost Venken (RoodGroen+) vult aan: “We ontdekten dat er een sterke nood was aan een plek voor ‘makers. Wij vinden het als stadsbestuur dan ook een prioriteit om op cultureel vlak makers alle kansen te bieden die ze nodig hebben.”

Experts

Het nieuwe muzikale laboratorium gaat masterclasses aanbieden zodat jongeren hun muzikale kennis kunnen verbreden. “Afhankelijk van het thema van de masterclass zoeken Muziekodroom, Villa Basta en Jeugd Hasselt binnen de Popraad naar een partner met expertise op dat gebied”, zegt El Ouakili. Jeroen Sels, medewerker Villa Basta beaamt de professionele aanpak: “In elke CoLab-sessie nodigen we een aantal experts uit die hun trukendoos bovenhalen en tonen hoe zij werken. De deelnemers worden uitgenodigd om actief mee te experimenteren.”

Specifiek muzikaal thema

Het komende jaar vinden er verschillende CoLab sessies plaats die zich telkens op een specifiek muzikaal thema toespitsen. Zo focust de eerste masterclass op het creëren van je eigen unieke gitaarsound, een volgende gaat dan weer over synthesizers, het zelf opnemen van je muziek of over het digitaal producen van je eigen tracks. Vier masterclasses staan op het programma in 2020, specifiek gericht op jonge, gedreven muzikanten uit Hasselt en omstreken. In deze sessies werken de deelnemers echt in de diepte, een zekere basiskennis is vereist.

De eerste CoLab masterclass vindt plaats in Muziekodroom op 9 maart 2020 om 19 uur. Gastheer van de avond is Cedric Maes van the Sore Losers. Hij neemt de geïnteresseerde jongeren mee in zijn zoektocht naar klank met versterkers, gitaren en effectpedalen en introduceert ook de verschillende masterclasses. Tickets zijn verkrijgbaar via de website en kosten 10 euro voor studenten en 15 euro voor niet-studenten (inclusief 1,5 euro servicekosten).