Nieuw groen ontmoetingscentrum in Sint-Hubertuskerk en Pastorij van Runkst Lien Vande Kerkhof

24 oktober 2019

15u28 0 Hasselt De kogel is eindelijk door de Sint-Hubertuskerk. Samen met de pastorij van Runkst wordt de kerk het decor van een nieuwe groene ontmoetingsruimte- en centrum. Het huidige ontmoetingscentrum van de Runkstersteenweg verhuist naar de site van de pastorij. Schepen van de Hasselaar Lies Jans spreekt over een ontmoetingsruimte van de toekomst. “We zijn in nauwe samenspraak van de buurt en betrokken verenigingen te werk gegaan. Dit participatietraject wordt zo snel mogelijk opgestart,” aldus Jans.

“Runkst is een dicht bebouwd stadsweefsel waardoor we zeer zorgvuldig moeten omgaan met het gebruik van open ruimte", vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Schepers. “Zoals geweten willen we van de site van de Sint-Hubertuskerk een groene oase maken in het centrum van de wijk. We willen deze ‘ontmoetingsruimte in open lucht’ combineren met een ontmoetingsruimte ‘onder dak’. Door deze verhuis mikken we op een besparing in de in te nemen ruimte. We creëren een toekomstsite door de kunst van het niet-bouwen toe te passen. Denk hierbij aan het inzetten op gedeelde ruimtes. Belangrijk bij het uitwerken van zowel de groene open ruimte, als de invulling van de pastorij, is dat er tegemoet wordt gekomen aan de noden die er nu zijn, maar ook de noden die zich over enkele jaren stellen. Het einddoel blijft een ontmoetingsruimte aanbieden voor de buurt,” vult schepen van Ruimtelijke Ordening, Marc Schepers, aan.

Site Runkstersteenweg

“Voor de nieuwe invulling van de huidige site aan de Runkstersteenweg denken we graag mee met de eigenaar - de Kerkfabriek - over een herbestemming. Als stad zien we hier een mooie kans tot een groen binnengebied. Het geeft zeker de mogelijkheid voor een ruimtelijk kwalitatieve oplossing,” aldus Schepers.