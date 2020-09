Nicolas Mombaerts en Sp.Hasselt vlot voorbij Cappellen en knap zes op zes Guido Gielen

27 september 2020

18u00 0 Hasselt Na de thuisoverwinning tegen Lyra-Lierse volgde de lastige verplaatsing naar Cappellen. De mannen van coach Broeckx kwamen op achterstand, maar konden dat vlot wegwerken (1-3) en knap met zes op zes het nieuwe seizoen starten. Groot aandeel in het succes heeft centrale verdediger Nicolas Mombaerts (27) die na avonturen bij Spouwen-Mopertingen en Racing Hades dit seizoen zijn geluk bij de hoofdstedelingen ging zoeken.

Een knappe start met het maximum van de punten. Hadden jullie dit verwacht ?

“Verwacht, dat klinkt hautain,” stelt rots in de branding Mombaerts. “Het was wel onze doelstelling om een goede start te nemen en uit te pakken met zes op zes.”

Jullie kwamen op achterstand in Cappellen. Het werd toch een ruime zege. Waar zat het verschil ?

“We hadden de volledige wedstrijd onder controle en speelden ons eigen spel. We kwamen echter vroeg op achterstand na een hoekschop. Gelukkig geraakten we niet in paniek en konden snel de gelijkmaker scoren. Nadien bleven we goed voetballen en kansen afdwingen langs een bedrijvig trio Devon Maes, Brandon Deville en klassespits Henry Odutayo. We gingen hoog druk zetten na de rust en Maes scoorde zijn tweede van de avond. Tien minuten voor tijd nam Odutayo alle hoop weg bij de thuisploeg en was de buit binnen. Nu graag de lijn doortrekken volgende week thuis tegen Berchem. We willen zolang mogelijk onze leidersplaats verdedigen.”

Hebben jullie de ambitie om mee te doen voor de titel ?

“Waarom niet ? We hebben een jong, gedreven en talentrijke groep. Er is ook de nodige ervaring en iedereen binnen de club heeft gezonde ambities. Je gaat mij niet horen zeggen dat Sporting titelkandidaat is, maar we willen wel zolang mogelijk meedingen voor de hoofdprijs. Daarvoor is hier in mijn ogen kwaliteit genoeg.”

Je kwam van buur Hades over. Tevreden met je keuze ?

“Absoluut. Ik werd hier schitterend opgevangen en het is een enorme fijne groep. Ook de staf is super. We werken keihard, maar er is ook tijd voor amusement. We hebben hier in Hasselt plezier in het spelletje en dat is belangrijk om ook goede resultaten te kunnen boeken,” besluit Truienaar Mombaerts.