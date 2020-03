Next level applaus: SSL Rent vormt hartje met lichtbundels Birger Vandael

22 maart 2020

Het Hasseltse bedrijf SSL Rents, specialist in geluid en licht, heeft zondagavond uitgepakt met een origineel idee. Tijdens het dagelijkse applaus voor de zorgverleners plaatsten zij een aantal lichtbundels in de vorm van een hartje. Deze kleurden een half uur de hemel. “Hiermee willen we onze solidariteit tonen ten aanzien van alle helden die keihard werken in deze tijden", klinkt het bij het bedrijf. Wie de komende dagen graat wil aansluiten, mag altijd met een zaklamp, kaarslichtje of gewoon het scherm van de gsm ter plaatse komen in de Slagmolenstraat.