Nergens meer Limburgse terrasjes dan in Hasselt en Genk Marco Mariotti

21 juni 2020

11u42 0 Hasselt De temperatuur stijgt komende week naar dertig graden. Ideaal terrasjesweer, ook in tijden van corona. Want in Hasselt en Genk zijn er veel meer terrassen voorzien dan gewoonlijk. Wij gingen eens kijken.

Het Kolonel Dusartplein had al een ruim aanbod van terrassen gelinkt aan de vele cafés. Nu wordt het plein nog iets meer ingenomen door tafeltjes en stoelen die op de nodige afstand van elkaar staan opgesteld.

Wie over de vernieuwde Grote Markt loopt, zal dan weer moeten opletten waar hij of zij loopt. Zowat de helft van het plein fungeert nu als terras mét parasols. De reeds voorziene overdekte terrassen voldeden niet aan aan de vraag. Plaats is er genoeg om te passeren, en het terrassysteem is misschien iets om zelfs na corona te behouden. Gezelligheid troef.

Ook in Genk trekken ze alle registers open. Vooral op het stadsplein zijn de terrassen vergroot. “Als stad hebben we onze horeca-ondernemers ondersteund waren we konden", zei burgemeester Wim Dries eerder al. “Zo hebben ze grotere terrassen kunnen maken. Die hebben vandaag ook gerendeerd.” De doorgang van het stadsplein richting Shopping 2 is iets versmald, maar nog steeds breed genoeg zodat hulpdiensten steeds kunnen passeren."