Negentien elektrische fietsen voor politie Limburg Regio Hoofdstad MMM

18 december 2019

16u43 0 Hasselt De sterke opkomst van de elektrische fiets is de politie Limburg Regio Hoofdstad niet ontgaan de afgelopen jaren. Daarom besloot het korps maar liefst 19 fietsen aan te kopen.

De agenten, inspecteurs en diensthoofden van de verkeers- en wijkdienst zullen de gewone fiets gedeeltelijk vervangen door een snellere variant, namelijk de Giant Entour E+ Electric Bicycle.

“Dit nieuw vervoersmiddel beschikt over een slimme ondersteuningstechnologie die de juiste hoeveelheid energie bepaalt en levert zodat de inspecteurs comfortabel en met minder inspanning hun bestemming kunnen bereiken”, zegt commissaris Benny Jooken.

Politie Limburg Regio Hoofdstad wil door die aanpassing inzetten op het milieu en op een betere dienstverlening van de burger. Bijkomend voordeel is de extra zichtbaarheid van de politie in het straatbeeld.

Door het gebruik van een elektrische fiets zal de verplaatsing binnen een wijk, gemeente of stad veel gemakkelijker, sneller en efficiënter gebeuren. Langere afstanden met de fiets zullen geen probleem meer zijn waardoor de auto wat vaker aan de kant gezet kan worden.

“De inspecteurs van de wijk- en verkeersdienst zullen in een kortere tijdspanne bij de burger geraken en bovendien zal de aanspreekbaarheid verhogen als de burger onze inspecteurs vaker op een fiets voorbij zien komen in plaats van in een voertuig”, besluit commissaris Jooken.