Negen tips in verkrachtingszaak Sint-Lambrechts-Herk van 14-jarig meisje MMM

27 november 2019

18u00 0 Hasselt De politie heeft negen tips ontvangen sinds de verkrachtingszaak van een tienermeisje in Faroek werd behandeld. De feiten dateren van de zomer. Het kind is 14 jaar maar durfde de feiten niet vertellen.

Op 11 juli vorig jaar ging een meisje van 14 jaar uit Hasselt joggen in het Beukenhof in Sint-Lambrechts-Herk. Ze liep op het pad toen ze plots werd aangevallen. “Ik voelde een hand om mijn mond en buik. Ik dacht eerst dat ik gekidnapt werd. Maar toen werd ik verkracht”, vertelde ze anoniem in het programma.

Als alles voorbij is, gaat ze naar huis. Maar ze zegt niets. Het heeft zes maanden geduurd voor het meisje er voor het eerst over durfde te praten. “Het was vakantie en ik wilde het niet verpesten. Ik vond het al stom dat het mij was overkomen. Ik dacht dat ik het wel zou vergeten, maar zoiets vergeet je niet.”

Uiteindelijk is ze samen met haar moeder aangifte gaan doen. Politie en parket in Limburg rekenden nu op de hulp van kijkers van FAROEK. Dat leverde uiteindelijk negen tips op. Ze roepen op om het getuigenis van het meisje zoveel mogelijk te delen. Want hoe meer mensen dit zien, hoe groter de kans op het vinden van de dader.

Het parket is op zoek naar een man van 1,80 meter. Hij is atletisch gebouwd en heeft bruin langer haar. Hij heeft een lichtbruine huid en spreekt Nederlands met een licht buitenlands accent. Op het moment van de feiten droeg hij een sportieve witte pet, blauwe T-shirt en felgekleurde loopschoenen van het merk Asics.

Wie informatie heeft, kan terecht op het nummer 0800 30 300 of opsporingen@police.belgium.eu.