Negen pediatrieafdelingen promoten ‘comfort talk’ om pijnervaring bij kinderen te verbeteren Dirk Selis

18 september 2019

17u53 0 Hasselt Op maandag 23 september start de Week tegen de Pijn bij kinderen. De pediatrieafdelingen van 9 ziekenhuizen schenken die week aandacht aan ‘comfort talk’. Voor een kind betekent een ziekenhuisopname vaak pijn, angst en stress. De laatste jaren groeit immers het besef dat je pijn, angst en stress ook kan aanpakken met taal. Je kan kinderen bijvoorbeeld beter voorbereiden op wat er gaat gebeuren als je erover transparant communiceert. Aankondigen dat een prikje een beetje pijn zal doen, is niet de juiste manier.

Kinderen zijn bang voor het onbekende. Hoe groter hun angst wordt, hoe sterker ze pijn beleven. ‘Het Limburgse Kenniswerk’ vraagt hiervoor aandacht in de Week tegen de Pijn bij kinderen van 23 tot 29 september. Dit netwerk overkoepelt de pediatrieafdelingen van 9 ziekenhuizen: Ziekenhuis Maas & Kempen in Maaseik, Sint-Trudo ziekenhuis in St.-Truiden, az Vesalius in Tongeren, Mariaziekenhuis Noord-Limburg in Pelt, Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder, RZ Tienen, ZOL in Genk, AZ Diest en Jessa in Hasselt.

‘Niet huilen, lieveke’

“De taal die je als verpleegkundige of zorgverlener hanteert, beïnvloedt de manier waarop het kind pijn en angst ervaart”. De manier waarop je een kind toespreekt bij een mogelijke (aankomende) pijnervaring, maakt een belangrijk verschil. Zeggen dat “de MR veel lawaai gaat maken’ of ‘dat het even pijn gaat doen’, zorgt net voor meer pijn, angst en stress”, vertelt woordvoerder Lieve Ketelslegers van het Jessa Ziekenhuis. “Zeg dus niet: ‘We gaan je een medicijn toedienen via je infuus, dit kan wel branden.” Maar: ‘Sommige kinderen vertellen me dat het medicijn wat warm aanvoelt, vertel jij mij wat je voelt?’ Of nog: zeg niet ‘Niet huilen, lieveke’ maar: ‘Dit was even lastig, maar je hebt het super goed gedaan’.”

Niet-dreigend

“Door de juiste woorden te kiezen, door open en op een niet-dreigende manier te communiceren, kan een verpleegkundige het vertrouwen van het kind winnen. Dit heeft een positieve impact op de pijnervaring van het kind. Het gaat dus niet om het achterhouden van informatie. Bij het toepassen van ‘comfort talk’ geeft de zorgverlener nog steeds informatie aan het kind, maar hij of zij denkt bewuster na over de woordkeuze. De focus ligt minder op het negatieve maar benoemt heel sterk wat het kind voelt, ziet en hoort”, besluit Ketelslegers.