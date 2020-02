Nederlander met lachgas onderschept na achtervolging Dirk Selis

03 februari 2020

13u43 0 Hasselt Zondagochtend kon de politie Limburg Regio Hoofdstad na een achtervolging een verdacht voertuig aan de kant zetten. De bestuurder beging meerdere verkeersovertredingen, stelde zich weerspannig op en was in het bezit lachgas.

Zondagochtend omstreeks tien na zes stond een ploeg van de politie Limburg Regio Hoofdstad stil aan de verkeerslichten op het kruispunt van de Herkenrodesingel met de Kuringersteenweg in Hasselt toen hun aandacht getrokken werd door een verdacht voertuig. De bestuurder negeerde een rood licht en slalomde tussen verschillende voertuigen door. Naar aanleiding van dit gevaarlijk rijgedrag beslisten de politie-inspecteurs om over te gaan tot een controle. De bestuurder zette echter zijn weg verder zonder te stoppen. De ploeg zette daarop de achtervolging in en kon zo vaststellen dat de bestuurder onder andere rode verkeerslichten negeerde en zijn snelheid niet aanpaste.

2,7 liter lachgas

In Genk kon de politie Limburg Regio Hoofdstad het voertuig veilig uit het verkeer halen. De bestuurder stelde zich weerspannig op ten aanzien van de inspecteurs. De bestuurder, afkomstig uit Nederland, was onder invloed van alcohol en drugs. Tijdens een controle van het voertuig werd er een gasfles met 2,7 liter lachgas en een geopende verpakking met ballonnen aangetroffen. De bestuurder werd naar het politiekantoor in Hasselt overgebracht alwaar de nodige processen-verbaal werden opgesteld.