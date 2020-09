Natuurgebied de Groene Delle wordt dan toch niet gekapt: “De Vlaming heeft een duidelijke boodschap gestuurd” Birger Vandael

11 september 2020

14u05 0 Hasselt Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft de beslissing genomen om de Groene Delle in Stokrooie dan toch niet te kappen. Ze wijst bij haar beslissing naar de 4.500 bezwaren en 40.000 handtekeningen die werden verzameld tegen de kap. “Wanneer er zoveel tegenstand is vanuit het middenveld en een recordaantal mensen aangeeft dat het compromis van 2015 niet meer van deze tijd is, dan ontloop ik mijn verantwoordelijkheid niet.”

De afgelopen maanden werd er fanatiek actie gevoerd om te voorkomen dat Vlaanderen 26 hectare waardevolle natuur opoffert voor de aanleg van een nieuw industrieterrein langs het Albertkanaal. Het dossier is al van 2004 aan de gang. “In 2004 was het de toenmalige Paars-Groene regering die het gebied, de zogenaamde groene long van Limburg, voor de eerste keer liet onderzoeken als potentieel industriegebied. Begin dit jaar, 16 jaar later, kwam het op mijn bureau terecht”, vertelt Demir. “Ik heb de te volgen stappen gevolgd zodat de Vlaming er zijn idee over kon ventileren. In een democratie lijkt me dat nog steeds de gezondste reflex.”

Algemene visie veranderd

Volgens Demir is de algemene visie over de Groene Delle sindsdien veranderd. “Het gebied is als het ware een rolmodel voor de strijd tegen droogte en voor de Blue Deal waarmee Vlaanderen investeert in meer ruimte voor water. Ook in de ondernemerswereld geven ze aan dat ze het compromis uit het verleden anno 2020 ‘niet meer zouden doen’.” De minister wijst daarbij op het belang van de biodiversiteit en de grote sponsfunctie. “Het was duidelijk dat ik het gedane huiswerk opnieuw moest doen.”

“Afgelopen zondag trok ik zelfs mijn wandelschoenen aan en ging ik zelf wandelen tussen het veen- en sterrenmos van de Groene Delle”, gaat de minister verder. “Een jonge papa deed er zijn ochtendloopje en sprak me aan. Met veel begrip voor de historiek vroeg hij me in eer en geweten de juiste keuze te maken met zijn achtjarig zoontje in gedachten. Hij sloeg nagels met koppen. Vandaag zet ik de plannen voor bedrijvigheid in de Groene Delle stop. De Groene Delle blijft de groene spons van Limburg.”

“Geen bocht”

Her en der wordt de beslissing van Demir een regelrechte bocht genoemd, maar dat vindt ze niet de juiste benaming. “Ik citeer graag Ignace Schops van het Regionaal Landschap: “Dit is geen bocht. Dit is het logische gevolg van de degelijke en steekhoudende argumenten die zijn neergelegd door de duizenden burgers. Het neerleggen van bezwaren is het democratische recht in de procedure van elk Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP).”

Blijvend belang watergebonden bedrijvigheid

Demir kondigt wel aan dat deze beslissing niet betekent dat watergebonden bedrijvigheid nu van geen belang meer zijn. “Waterwegen en binnenvaart zijn meer dan ooit de vervoersmodus waarop versterkt dient te worden ingezet in het belang van mobiliteit én klimaat. Samen met mijn collega’s blijven we zoeken naar opportuniteiten hiervoor en versnellen we waar mogelijk. Dit najaar zal ik met een voorstel van terreinen voor watergebonden activiteiten naar de regering komen want de economische ontwikkeling aan het Albertkanaal is van belang om ecologische redenen.”

“Moedige beslissing”

De beslissing van Demir wordt goed ontvangen. “Vanuit UNIZO vinden wij dit een verstandige en moedige beslissing van Minister Demir”, reageert gedelegeerd bestuurder van UNIZO Bart Lodewyckx. “Wij blijven vanuit UNIZO strijden voor bijkomende bedrijventerreinen in Limburg maar we willen dat dit op een slimmere en meer doordachte manier gebeurt. Met respect voor natuur en ruimtelijke ordening. We zijn dan ook verheugd dat Minister Demir werk wil maken van extra watergebonden industrieterreinen en andere opportuniteiten wil bekijken.”

Meer economisch-ecologisch overleg

Lodewyckx haalt ook aan dat werkgeversorganisaties het geweer van schouder moeten wisselen. “ Wat opzoekwerk leert ons dat we vanuit de werkgeversorganisaties in meer dan 10 jaar nog geen enkel conflictdossier met de natuurverenigingen tot een goed einde hebben gebracht. We zijn in Vlaanderen overigens de enige provincie waar er zoveel conflictdossiers zijn. Vanuit UNIZO pleiten we daarom voor een structureel economisch-ecologisch overleg in Limburg. De tegenstelling tussen economie en ecologie is bovendien totaal voorbijgestreefd. Ecologie kan ook economie zijn en daar liggen enorme kansen. Voorwaarde is wel dat ook de actiegroepen uit de loopgraven komen en openstaan voor slimmere keuzes en breed gedragen akkoorden.”