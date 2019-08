Natuurdocumentaire van Hasselaar Frederik Thoelen genomineerd op Wildlife filmfestival Rotterdam MMM

30 augustus 2019

13u46 0 Hasselt Hasselaar Frederik Thoelen is met zijn film ‘Bevers met een Masterplan’ geselecteerd voor het grote Wildlife Film Festival in Rotterdam.

Thoelen - die al jaren voor het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek werkt - volgde meer dan een jaar een groep bevers in de Ardennen en kon unieke beelden schieten. Hij maakte er een knappe documentaire over, en dat werpt nu zijn vruchten af. Eerder had hij ook al een nominatie in Hongarije te pakken.

Thoelen kon zelfs in een beverburcht filmen. “Ik zakte met mijn hand voorzichtig door een verluchtingsgat en op mijn schermpje zag ik plots één bever zitten", vertelde hij eerder. “Ik ben roerloos blijven hangen en heb zo een half uur gefilmd. Unieke beelden, volgens mij nog nooit gemaakt in ons land.”

Soms kon Frederik wel héél dichtbij de dieren komen. ”′s Nachts zat ik dan in het ijskoude water met een speciaal pak aan en maakte ik onderwaterbeelden. Het gebeurde dat ze dan zelfs door mijn benen zwommen, of dat ik omringd was door de hele familie. Een stuk of vijf bevers om je heen, dat is gewoon kicken.” Die kick wordt nu verder gezet in het Wildlife Film Festival. Wordt vervolgd.