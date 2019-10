Nadenken over een duurzame toekomst op het X-Festival Redactie

22 oktober 2019

11u49 0 Hasselt In de UHasselt campus Diepenbeek gaat op dinsdag 22 oktober de derde editie van het X-festival van start. Tijdens dat festival zullen sprekers uit binnen- en buitenland hun ideeën over een duurzame toekomst voorstellen.

Het X-festival is een ideeënfestival dat werd opgestart door het X-Lab van de UHasselt in samenwerking met LRM en EFRO. “Met X-Lab willen wij nadenken over een duurzame toekomst door verschillende disciplines met elkaar te combineren”, aldus professor en verantwoordelijke Jean Manca. “Het gaat hierbij over disciplines zoals wetenschap, technologie, design en kunst. Aangezien we ons onderzoek niet binnen vier muren willen houden, organiseren we sinds kort jaarlijks het X-festival. Daar nodigen we sprekers met verschillende achtergronden uit met als doel het publiek te inspireren om de toekomst duurzamer te maken.”

Op de affiche van het festival prijken enkele grote namen binnen de wereld van de wetenschap. Zo komt onder andere Mike Berners Lee, de schrijver van ‘There is no Planet B’, een beeld schetsen van de globale ecologische voetafdruk. Hij legt onder andere uit wat de impact is van het eten van een banaan en gaat na of echt iedereen vegetarisch moet worden. Wat kunstenaars betreft, komt onder andere Koen Vanmechelen zijn visie over de toekomst uiteenzetten.

Naast de verschillende sprekers beschikt het festival ook over een ‘room of wonders’. Daar kunnen bezoekers nieuwe technologieën van talloze partners bewonderen. Ook in deze installatie is er aandacht voor verschillende disciplines.

Toegang tot het evenement is gratis. Inschrijven is wel aanbevolen en kan via http://www.x-festival.be/