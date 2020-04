Nachtelijke E313 Hasselt tijdens eerste week mei

Dirk Selis

30 april 2020

14u21 0 Hasselt Het Agentschap Wegen en Verkeer voert dit voorjaar verschillende plaatselijke herstellingen uit op de E313 in Limburg. Die gebeuren meestal door een mobiele werf met de inname van één rijstrook, beveiligd door botsers. Volgende week wordt er gebruik gemaakt van de verkeersluwe coronaperiode om de snelweg ook één nacht in elke rijrichting af te sluiten in de omgeving Hasselt. Zo kan er veiliger en efficiënter worden gewerkt door de aannemer.

Dit voorjaar worden er verschillende stroken asfalt en plaatselijke beschadigingen hersteld op de E313 in Limburg. “De huidige verkeersluwe periode biedt ons de kans om een versnelling hoger te schakelen bij de onderhoudswerken op de E313 in Limburg”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters. “In plaats van een mobiele werf waarbij één rijstrook ingenomen wordt, zal nu de snelweg één nacht in elke rijrichting afgesloten worden in de omgeving van Hasselt. De werken kunnen zo sneller en veiliger uitgevoerd worden. Een win-win voor iedereen.”

Praktisch

De snelweg zal gedeeltelijk worden afgesloten tijdens de volgende 2 werknachten: Op donderdagavond 7 mei 2020 vanaf 20u tot 6u ‘s morgens is de E313 afgesloten in de rijrichting Antwerpen, vanaf oprit 27 Hasselt West tot afrit 26bis Lummen-industrie. Er geldt een omleiding vanaf Hasselt-West richting Lummen via de calamiteitenroute (N2 en N725). Op vrijdagavond 8 mei 2020 vanaf 20u tot 6u ‘s morgens is de E313 afgesloten in de rijrichting Luik, vanaf oprit 27 Hasselt-West tot afrit 29 Hasselt-Oost. Er geldt dan een omleiding vanaf Hasselt-West tot Hasselt-Oost via de calamiteitenroute (N2, R71, N20). Opgelet: de oprit 28 Hasselt-Zuid richting Luik is die nacht dus ook afgesloten.