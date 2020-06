Na slagen aan zoon, staat Hasselaar (49) terecht voor slagen aan dochter Birger Vandael

17 juni 2020

10u57 0

Een 49-jarige man uit Hasselt kijkt aan tegen een celstraf van één jaar en een geldboete van 400 euro onder probatievoorwaarden. Nadat hij in het verleden reeds veroordeeld werd voor slagen aan zijn zoon, was het nu zijn dochter die het slachtoffer was. De feiten worden niet betwist. “Er was toen een sterfgeval in de familie, waardoor er veel stress was. Dan mag je nog altijd je kinderen niet slaan, dat besef ik ook", stelde de man. “Vroeger legde ik mijn kinderen veel druk op omdat ik in mijn jeugd zelf niets mocht. Dat doe ik nu echter niet meer.”