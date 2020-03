Na eigen ophefmakende #MeToo-uitspraak: Sven Mary wordt advocaat in #MeToo-dossier tegen ACOD-topman Dirk Selis

20 maart 2020

15u41 3 Hasselt Nadat hij twee weken geleden nog ophef veroorzaakte door te zeggen dat hij geen vrouwen meer aanneemt na een onterechte #MeToo-klacht van een stagiaire, stapt advocaat Sven Mary (48) nu zelf in een #MeToo-zaak. Hij zal de vrouw vertegenwoordigen die klacht indiende tegen een topman van ACOD Limburg.

Eerder deze week kon u in onze krant het verhaal van Sabine (een schuilnaam) lezen. De jonge vrouw was aan de slag gegaan bij vakbond ACOD in Limburg, maar werd na verloop van tijd ontslagen wegens “langdurige afwezigheid”. Een gevolg van de seksuele intimidatie waar ze dagelijks aan blootgesteld werd, zegt ze zelf.

Sabine werkte als secretaresse voor een topman van het ACOD in Limburg. En “een goede secretaresse weet hoe ze haar baas moet verwennen”, zo klonk een van de uitspraken die ze in haar klacht liet noteren. Maar daar bleef het naar verluidt niet bij. De topman zou haar ook filmpjes gestuurd hebben waarin te zien is hoe hij zichzelf bevredigt, hij zou haar oneerbare voorstellen gedaan hebben, en haar zelfs betast hebben.

‘Hogere krachten’

De bewuste topman ontkent alles, maar het parket zag wel genoeg elementen om een onderzoek te openen. En nu heeft Sabine met Sven Mary ook een topadvocaat om haar te vertegenwoordigen in de rechtbank. “Ik ben vereerd dat ze mij als haar advocaat gevraagd heeft”, reageert Mary. “Ik zal haar dan ook zo goed als ik kan bijstaan. Temeer omdat ik vrees dat er in dit verhaal wel wat ‘hogere krachten’ meespelen die de zaak een andere wending willen geven. Maar ik zal erop toezien dat elke beïnvloeding van buitenaf gecounterd wordt.”

De intrede van Mary in deze zaak is opvallend, want na een interview in ons weekendmagazine Nina kreeg de advocaat net een reeks klachten tegen zich ingediend bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. De aanleiding hiervoor was een uitspraak van Mary, die samen met komiek Alex Agnew en bioloog Dirk Draulans geïnterviewd werd over de nasleep van #MeToo.

Mary gaf te kennen dat hij geen vrouwelijke advocaten meer in dienst neemt omdat hij zelf vals beschuldigd was door een stagiaire, die beweerde dat haar slechte evaluatie het gevolg was van haar weigering om op zijn avances in te gaan. “Er studeren veel bekwame en intelligente dames af, maar ik wil mezelf niet meer aan dat soort risico’s blootstellen”, zei Mary. “Een uitspraak die trouwens wel wat uit zijn context gerukt werd”, voegde hij daar later nog aan toe.