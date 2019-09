N-VA Limburg tikt rector Universiteit Hasselt op de vingers: “Rector De Schepper stelt zich beter wat discreter op” Dirk Selis

15 september 2019

20u43 0 Hasselt De rector van de UHasselt is boos op de huidige generatie Limburgse politici. Volgens hem weegt die te licht om er de nieuwe opleidingen voor de Universiteit aan de Vlaamse onderhandelingstafel door te krijgen. Op de Vlaamse onderhandelingstafel ligt de vraag van de Universiteit Hasselt voor twaalf nieuwe opleidingen. “Hoeveel we er echt gaan krijgen? Nul, zo hoor ik”, liet rector Luc De Schepper zich in HBVL ontvallen. Dit voorjaar hebben anders zowel de Limburgse politici als alle sociale partners zich achter het plan geschaard.

“Ronduit schandalig dat de onderhandelaars voor de Vlaamse regering niet van plan zijn om ook maar iets van het groeiplan van de Universiteit Hasselt op te nemen in het definitief Vlaams regeerakkoord”, zeggen Els Robeyns en Ludwig Vandenhove namens sp.a Limburg. “Alle politieke partijen en werkgevers-, werknemers- en middenveldorganisaties in Limburg hebben er zich voor uitgesproken. Nog meer, alle politieke partijen hebben het in hun verkiezingsprogramma opgenomen. Het moet gedaan zijn dat Limburg enkel maar kruimels krijgt via het éne of andere plan, wij vragen een eerlijk deel van de koek op basis van het regeerakkoord. De vraag van de Universiteit Hasselt voor 12 bijkomende opleidingen gedurende de komende 10 jaar is voldoende inhoudelijk en realistisch onderbouwd. Wij zijn als sp.a niet betrokken bij die onderhandelingen, maar wij roepen N-VA, CD&V en Open Vld op om Limburg niet in steek te laten. Blijkbaar willen vooral N-VA en CD&V niets toegeven

Discretie

“Nogal voorbarig”, reageert Zuhal Demir voor N-VA Limburg. “We zijn in Brussel stevig aan het werk voor alle Limburgse dossiers, niet alleen voor ons onderwijs maar ook onze andere uitdagingen. Denk maar aan onze mobiliteit en bereikbaarheid. Mijn standpunt over het studieaanbod aan de UHasselt is bekend. Meer richtingen zijn wat mij betreft bespreekbaar, maar specialisatie mag ook niet uit het oog verloren worden om zich zo uniek te profileren. Maar de rector moet toch beseffen dat discretie en bondgenoten zoeken, ook buiten Limburg, de beste recepten zijn tot succes in zijn dossier. Luide noodkreten in ‘Het Belang Van Limburg’ zijn tijdens lopende onderhandelingen minder vaak tot nooit succesvol gebleken. Integendeel zelfs. Meestal leidt zoiets zelfs tot een extra figuurlijke ‘handicap’ aan de onderhandelingstafel. Als iedereen de kalmte kan bewaren, zijn we een hele eind verder. Dat geldt trouwens voor alle dossiers. Wij werken verder.”

Materialenleer

Ook bij Open Vld is men ongelukkig over de timing van de rector: “We zijn met de drie meerderheidspartijen druk bezig om te kijken hoe we dit groeiplan van de UHasselt kunnen verwezenlijken”, zegt Marino Keulen namens Open Vld Limburg. “Maar geduld is een schone deugd. Vandaag buigen we ons over de richting Materialenleer en de master in Verpleegkunde en Vroedkunde. En ook de overige opleidingen verliezen we niet uit het oog. Maar kijk, de rector van de UHasselt is niet de enige die iets vraagt. Wat mij nog meer verontrust is dat onze provincie vandaag nog steeds te veel mensen zonder diploma op de arbeidsmarkt levert. Dat vindt mijn partij pas onaanvaardbaar en ook daar moet die nieuwe Vlaamse regering iets aan doen”, besluit Keulen.

Wouter Beke wenste namens CD&V Limburg niet te reageren.