N-VA-burgemeester herstelt Vlaamse feestdag in Hasselt in ere: grote namen én terugkeer naar Dusartplein Redactie

09 juli 2019

15u54 0 Hasselt Burgemeester Steven Vandeput (N-VA) wil de Vlaamse feestdag in Hasselt in ere herstellen. Speerpunt daarvan is de terugkeer naar het Kolonel Dusartplein. Tijdens Z(w)ing in Hasselt zullen onder andere Sam Gooris, Laura Lynn en De Romeo’s optreden.

Jarenlang werd de Vlaamse feestdag met Hasselt Zingt uitgebreid gevierd in de Limburgse hoofdstad. Tot het stadsbestuur twee jaar geleden besloot te snoeien in de feestelijkheden. Schepen van Evenementen Gerald Corthouts (CD&V) kondigde toen in deze krant aan dat het evenement ‘kleinschaliger’ zou worden. Hasselt Zingt veranderde in Hasselt Z(W)ingt en verhuisde van het prominente Kolonel Dusartplein naar het bescheidene Molenpoortplein.

18.000 euro

Maar de nieuwe Hasseltse burgemeester wil de traditie in ere herstellen. “De Vlaamse feestdag is een volksfeest bij uitstek. Dat mag uitgebreid gevierd worden. De nieuwe editie heet Z(w)ing in Hasselt.” Samen met het Koninklijk Feestcomité trekt de stad 18.000 euro uit voor de feestelijkheden. Al is dat volgens Vandeput geen nieuw gegeven. “Het budget wordt opnieuw opgeschroefd, maar is niet groter dan enkele jaren geleden.”

Een sterke affiche, randanimatie en typische Vlaamse kost moeten het hele gezin plezier en gezelligheid bezorgen. “En of ik donderdag van de partij ben”, lacht de burgemeester. “Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. Ik kijk voornamelijk uit naar de L&M band: échte Hasselaars.”

‘Trots op Limburg’

Die band begeleidt het eerste stuk van de avond: een zanggedeelte. Je kan uit volle borst meezingen met Nederlandstalige liedjes van vroeger en nu. De bandleden zijn - als vaste waarden op de Vlaamse feestdag - blij met de nieuwe wind. “Wij zijn absoluut liefhebbers van het Vlaamse lied en fiere Vlaamse muzikanten. De Vlaamse feestdag biedt een gevoel van samenhorigheid en wij zijn superenthousiast dat we daar ons steentje kunnen aan bijdragen. Al gaat het Limburggevoel boven alles. Naast grote klassiekers kijken we ernaar uit om onze eigen song ‘Trots op Limburg’ te spelen.”

‘Z(w)ing in Hasselt’ vindt op donderdag 11 juli van 19 tot 23.59 uur plaats op het Kolonel Dusartplein.