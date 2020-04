Moslimgemeenschap schenkt 38.300 euro aan Limburgse ziekenhuizen in de strijd tegen corona Emelie Wojcik

10 april 2020

15u09 0 Hasselt De Unie van Moskeeën en Islamitische Verenigingen van Limburg (UMIVEL) heeft vrijdagmiddag 38.300 euro aan drie Limburgse ziekenhuizen geschonken. Zo wil de Limburgs-Marokkaanse gemeenschap haar steentje bijdragen in de strijd tegen corona. “Het virus maakt geen onderscheid op basis van huidskleur of religie, het treft iedereen”, zegt Tahar Chahbi, UMIVEL-voorzitter.

Na de oproep van het Executief van Moslims in België (EMB) en de Coördinatie van de Islamitische Instellingen van België (CIB), heeft UMIVEL 38.300 euro ingezameld in de strijd tegen corona. Van het bedrag ontvangen het Jessa Ziekenhuis en het ZOL telkens 16.000 euro. Daarnaast krijgt het Ziekenhuis Maas en Kempen nog eens 6.300 euro.

“Hoewel het virus iedereen thuis opsluit, brengt het ons dichter bij mekaar”, vertelt Chahbi. “De oproep om solidair te zijn met de coronapatiënten heeft bij ons een enorme weerklank gekregen. Op korte tijd hebben we via online donaties het bedrag kunnen verzamelen. Groot was mijn verbazing toen bleek dat ook moslims uit Brussel, Antwerpen en Wallonië hun steentje hebben bijgedragen voor de Limburgse ziekenhuizen. Ik ben blij dat onze gemeenschap op deze manier kan bijdragen aan de maatschappij.” Ook Said Lamllaaoui, imam van de Hasseltse Badrmoskee is fier. “En dan vooral op de mensen in de zorg en de ordediensten. We zijn trots op iedereen die met gevaar voor eigen leven onbaatzuchtig dit virus te lijf gaat.”

Moskeeën als triagepunt

Net zoals andere openbare plaatsen, zijn de moskeeën momenteel gesloten omwille van de coronacrisis. UMIVEL stelt daarom alle gebedshuizen ter beschikking als triagepunten. De grote gebedsruimtes zijn namelijk gemakkelijk om te bouwen. “We vragen onze leden ook ten dienste van de maatschappij te staan, zolang ze ertoe in staat zijn. Help elkaar daar waar nodig”, besluit Chahbi.