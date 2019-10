Moord op Julie Van Espen inspiratiebron voor fotoproject ‘Magdalene’s Sin’ Lien Vande Kerkhof

21 oktober 2019

10u04 0 Hasselt De moord op Julie Van Espen was de inspiratiebron voor het aandoenlijke fotoproject ‘Magdalene’s Sin’ van mode-ontwerper Aurora Mesropyan en fotograaf Aylin Koksal. De jonge artiesten creëerden symbolische foto’s rond het thema seksueel geweld en stelden hun werk afgelopen weekend tentoon in de Hasseltse tweedehandswinkel Twenty Second Vintage.

Één oogopslag volstaat niet om de kleding en de foto’s te doortasten. “Alleen wie goed kijkt zal de betekenis ontmaskeren”, verklapt Aylin uit Borgloon. “Bij seksueel geweld werkt dat net zo: slachtoffers zijn lang niet altijd zichtbaar.”

“Een beeld zeg meer dan duizend woorden”

De gruwelijke manier waarop 23-jarige student Julie Van Espen aan haar einde kwam zette het hele land in rep en roer. De druppel voor Aylin, die onverwijld haar steentje wilde bijdragen. “Alleen was dat als journalist niet voordehandliggend”, legt ze uit. “Ik had het gevoel dat een zoveelste woedende analyse of geëmotioneerd opiniestuk van mijn hand niets kon bijdragen. Maar ik ben ook fotograaf en omdat een beeld vaak meer zegt dan duizend woorden besloot ik om mijn boodschap in sterke portretten te vervatten.”

Draagbare kunst

Piepjonge modeontwerper Aurora Mesropyan uit Hasselt - beter bekend onder de artiestennaam Nude knife - was de geknipte persoon om het idee van Aylin te vervoegen. “Hoe ik mijn stijl definieer? Als draagbare kunst”, zegt de getalenteerde designer. Voor Magdalene’s Sin maakte ze twee bijzondere ontwerpen. De jurk met een soort hoornachtige kroon en sluier symboliseren zo een douche. “Voor mij is dat heel emotioneel: veel slachtoffers van seksueel geweld willen meteen douchen om nare herinneringen van zich af te wassen. Ik ervaar die donkerblauwe sluier als een intense stortvloed aan waterdruppels. We wilden een mooi beeld maken aan de hand van een triestig ontwerp.”

Le petit déjeuner à l’envers

“Wat je ook draagt of hoe je er ook uitziet, seksueel geweld is nooit je eigen fout.” Een boodschap waar de jonge kunstenaars met klem de nadruk op willen leggen. “Vrouwen werden door de geschiedenis heen vaak op slechts twee manieren voorgesteld: heilig en maagdelijk of gereduceerd tot oneerbaar seksueel object. Vandaar ook de naam van ons project: Magdalen’s Sin”, vertelt Aylin. “Maria Magdalena was eigenlijk een prostituee en haar hele reputatie werd gecreëerd rondom haar lichaam: ze werd compleet geobjectiveerd. Helaas is dat objectiveren er anno 2019 nog lang niet uit.” Daarom besloten de dames de rollen voor een keertje om te keren. Inpsiratiebron van dienst: Le petit déjeuner sur L’herbe van Manlet. “Wij maakten een foto met de naam: ‘le petit déjeuner à l’envers’”, vervolgt de fotograaf. “Manlet schilderde destijds chique uitgedoste mannen, ontbijtend in een park, vergezeld door een naakte vrouw. Wij bootsen het schilderij na maar kozen voor een naakte man om de mensen aan het mijmeren te zetten.”

Goede doel

De foto’s en prints worden verkocht voor het goede doel (Punt vzw, Vzw Zijn Beweging tegen Geweld en Stop partnergeweld). “Aurora en ik maakten een selectie van onze favorietjes en lieten die op postkaarten drukken. Een pakketje postkaartjes kost 8,5 euro en als bonus krijg je er een met de hand afgewerkt kaartje en briefje bij.” Zowel de foto’s als postkaartjes zijn te verkrijgen in Twenty Second Vintage, maar wie wil kan Aylin en Aurora ook zelf contacteren.

Rest nog de vraag: wanneer is het opzet van deze beklijvende actie voor beide dames geslaagd? “Zodra we merken dat mensen erkennen dat het nodig is om blijvend actie te ondernemen”, stellen de dames met klem. “Getuigenissen rond pakweg hashtag metoo worden nog maar al te vaak neergezet als overdreven. Maar élk slachtoffer van seksueel geweld - man of vrouw - hoe luttel of ingrijpend dan ook - is er één te veel. We willen dat Julie haar naam nooit of de nimmer wordt vergeten."