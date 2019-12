Mooimakers moeten van Hasselt properste centrumstad van Vlaanderen maken EWH

26 december 2019

14u24 0 Hasselt Hasselt wil opnieuw de properste centrumstad van Vlaanderen worden. Daarom voorziet het stadsbestuur jaarlijks 400.000 euro voor afvalbestrijding. Om die middelen optimaal in te zetten, stapt de stad nu ook in een driejarig coachingtraject van Mooimakers, een Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), Fost Plus en de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten.

“Zwerfvuil en sluikstorten vormen hardnekkige problemen waarmee alle steden en gemeenten worstelen. De opruiming ervan kost ook de Hasselaar jaarlijks handenvol geld", vertelt schepen van Propere Stad Laurence Libert (Open Vld). “Daarom zijn we begin 2019 gestart met het uittekenen van een vernieuwd afvalbeleid waarbij we jaarlijks zo'n 400.000 euro in onze begroting vrijmaken voor afvalbestrijding. Bovendien neemt de stad deel aan een coachingtraject waarbij we beroep doen op de expertise van Mooimakers om vanaf 2020 gedurende drie jaar de effecten van ons afvalbeleid te maximaliseren. Na afloop van het traject willen we een tevredenheidsscore van minimum negentig procent wat de netheid van de openbare ruimte betreft behalen.”

Coachingtraject

Het coachingtraject van Mooimakers richt zich op infrastructuur, omgeving, communicatie, handhaving en samenwerkingen. “Zo gaan we met het traject onze interne coördinatie voor de aanpak van zwerfvuil en sluikstort verder optimaliseren, een nieuw vuilbakkenbeleidsplan uittekenen, een concrete aanpak voor gekende hotspots van sluikstort en zwerfvuil uitwerken en ons veegplan uitbreiden", aldus Libert. “Wat communicatie en samenwerking betreft, stappen we mee in een beloningssysteem voor scholen en verenigingen. Bovendien nemen we de komende jaren opnieuw actief deel aan de Handhavingsweek en willen we ook onze instrumenten voor de bestraffing van overtreders verder uitbreiden.”

Daarnaast legt het stadsbestuur zichzelf nog enkele andere streefdoelen op. “Zo willen we een concrete aanpak opmaken voor hardnekkige zwerfvuilproblemen zoals peuken en hondenpoep. Ook de afvalberg op evenementen willen we verder terugdringen met behulp van gescheiden afvalinzameling. Tot slot gaan we via een laagdrempelig meldingssysteem Hasselaren aansporen om zwerfvuil en sluikstorting aan te geven”, besluit Libert.