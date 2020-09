Mondmaskerplicht blijft na 1 oktober onveranderd voor Hasselaren: “Versoepeling pas bij dalende cijfers” Giulia Latinne

30 september 2020

15u56 0 Hasselt Buiten een mondmasker dragen zal Buiten een mondmasker dragen zal vanaf 1 oktober niet langer verplicht zijn , maar voor de Hasselaren blijven de regels hoe dan ook onveranderd. “We bekijken pas verdere versoepelingen als de coronacijfers in onze stad dalen”, aldus kabinetschef van de burgemeester Jan Wouters.

Vanaf 1 oktober is het niet langer verplicht om buiten een mondmasker te dragen, met uitzondering op drukke plaatsen en plaatsen waar mensen de anderhalve meter niet kunnen garanderen. Het mondmasker blijft wel verplicht in winkels, bioscopen en op het openbaar vervoer. Een versoepeling, maar niet eentje waar Hasselt meteen naar zal handelen. Volgens de alarmdrempel van Sciensano overschrijdt Hasselt met meer dan 50 coronabesmettingen op dit moment alarm nivea 3, het op één na hoogste alarm.

“Zolang die coronacijfers niet dalen, zijn de inwoners verplicht om tussen 10u en 19u het mondmasker in het centrum en op de kleine ring te dragen, ook na 1 oktober”, benadrukt Wouters. “Maar dit betekent niet dat er in de toekomst geen verdere versoepelingen kunnen komen. We komen van een tijd waarin de Hasselaren het mondmasker over het hele grondgebied moesten dragen. Dat is al veranderd, en zodra de cijfers het toelaten, zijn verdere versoepelingen zoals een kortere tijdsspanne zeker mogelijk”, aldus Wouters.