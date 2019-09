Moeilijke ochtendspits na ongeval ter hoogte van Hasselt-Zuid RTZ

17 september 2019

09u05 0 Hasselt Dinsdag is de ochtendspits ter hoogte van het uitrittencomplex Hasselt-Zuid erg moeizaam verlopen na een ongeval tussen drie auto’s. Daardoor moest de politie zelfs de oprit van de E313 richting Antwerpen even afsluiten voor het verkeer.

Bij het ongeval was ook een verkeerslicht geraakt, en vielen de lichten even in knipperstand. De lokale politie moest ter plaatse komen om het verkeer voorbij het ongeval te loodsen. Al snel ontstonden langs files op de N80 vanuit Sint-Truiden, op de Hasseltse grote ring en op de afslagstroken van de E313 autosnelweg. Twee bestuurders werden na de klap gewond naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen bleek zwaargewond. Omstreeks half negen was de rijbaan opnieuw vrij gemaakt, en konden de files langzaam oplossen.