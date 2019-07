Moeilijke avondspits na reeks ongevallen (onder meer met deze oldtimer) Toon Royackers

05 juli 2019

17u39 0 Hasselt De avondspits op de E313 en de E314 in Limburg verloopt vrijdagnamiddag erg moeizaam na een reeks ongevallen.

Op de E314 ter hoogte van Zonhoven raakten omstreeks 16.30 uur enkele auto’s betrokken bij een ongeval, net voorbij de afrit Houthalen-Zonhoven, in de richting van Nederland. Niemand raakte ernstig gewond, maar er ontstond wel meteen moeizaam verkeer van voor het klaverblad in Lummen. Dat verkeer kon maar stapvoets voorbij over één rijstrook. Op de E313 ging nog een auto, met daarachter een aanhangwagen met oldtimer, aan het slingeren ter hoogte van Hasselt. Dat gebeurde kort voor 17 uur ter hoogte van het uitrittencomplex Hasselt-West, in de richting van Lummen. Eén rijstrook was versperd, wat opnieuw voor een file zorgde van voor Hasselt-Oost.