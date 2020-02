Modemuseum Hasselt verlengt tentoonstelling ‘SMUK’ wegens succes Emelie Wojcik

27 februari 2020

16u48 0 Hasselt ‘SMUK', de tentoonstelling van Modemuseum Hasselt over decoratie in de mode , is met twee maanden verlengd wegens succes. Normaal gezien liep de expositie volgende week af, maar het museum heeft die datum verlengd naar 1 juni 2020. “We bedanken alle 7000 bezoekers die SMUK al hebben bezocht", klinkt het bij het museum.

In de tentoonstelling staan kleding, accessoires en couture centraal die opgesmukt zijn met borduursels, pluimen, parels, stenen, pailletten, schelpen en andere curiosa. Het verhaal van SMUK start in de achttiende eeuw: hét hoogtepunt van het gedecoreerde kledingstuk én het moment waarop zelfs de heren zichzelf rijkelijk uitdossen met geborduurde jassen en vesten. De rococo is ook de tijd waarin de ambachten als le brodeur, le plumassier, le rubannier helemaal doorbreken en beschreven worden door Diderot en d’Alembert in hun Encyclopédie. De industriële revolutie in de negentiende eeuw brengt alles in een stroomversnelling. De verschillende exclusieve technieken krijgen een machinale variant.

Lasercutting en 3D-printing

Maar ook de meest experimentele technieken van de laatste jaren zoals lasercutting en 3D-printing komen uitgebreid aan bod. SMUK is dus niet alleen een visuele streling voor het oog. De tentoonstelling laat de bezoeker op een unieke wijze kennismaken met de evolutie en de verschillende decoratietechnieken.

Modemuseum Hasselt is elke dinsdag tot en met zondag geopend van 10 tot 17 uur. Prijzen variëren van 3 tot 8 euro, afhankelijk van de leeftijd en het abonnement van de bezoekers. Kinderen jonger dan 12 jaar en houders van een UIT-pas, ICOM, museumpas, VMV of Bokrijkabonnement mogen (eenmalig) gratis binnen.