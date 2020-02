Modemuseum Hasselt strikt Elodie Ouédraogo en Olivia Borlée als curators voor expo over sportkleding EWH

12u42 0 Hasselt Het Modemuseum Hasselt werkt aan een nieuwe expositie ‘Activewear’, waar de evolutie van sportkleding doorheen de jaren getoond zal worden. Hiervoor gaat het museum een unieke samenwerking aan met ex-topatleten Elodie Ouédraogo en Olivia Borlée. De twee staan zelf aan het hoofd van hun eigen sportieve modelabel 42I54.

Het feit dat Ouédraogo en Borlée een eigen modelabel hebben dat bovendien gespecialiseerd is in sportieve kleding, maakt van hen de geknipte curators voor de nieuwe expositie van Modemuseum Hasselt. “Hun liefde voor Belgische mode, hun inzet op duurzaamheid en uiteraard hun verleden als topsporters zijn extra troeven voor de samenwerking”, meent schepen van Cultuur Joost Venken (RoodGroen+). Hun modelabel 42I54 verwijst dan ook naar hun gouden tijdrecord op de 4x100 meter bij de Olympische Spelen in Peking.

De ex-topatleten zijn alvast enthousiast over hun nieuwe uitdaging. “Waarom maar één carrièrepad bewandelen, wanneer de mogelijkheden voor de moderne vrouw vandaag oneindig zijn”, zegt Ouédraogo. “We zijn onderneemsters, moeders, partners en zoveel meer, die in een druk schema ook bewust tijd voor zichzelf maken. Deze evolutie trekt zich voor ons helemaal door tot in de kledingkast. Activewear is niet langer enkel het standaard uniform voor sportliefhebbers, maar de go-to outfit die onze levensstijl ondersteunt. Wij geloven in kledij die de traditie doorbreekt met interessant en innovatief design.”

Tijdreis

Vandaag zijn sportswear en mode onlosmakelijk met elkaar verbonden. ‘Activewear’ neemt bezoekers van Modemuseum Hasselt dan ook mee op een tijdreis die start in de 19de eeuw, de periode waarin sport- en vrijetijdsbesteding steeds belangrijker werden. “Van cruciaal belang in dit verhaal is de impact van streetwear, gedreven door de hiphop en- straatcultuur.” aldus Karolien De Clippel, directeur van Modemuseum Hasselt. “Hoodies, sneakers en joggingpakken, die voordien eerder met de straat geassocieerd werden, worden vandaag opgepikt door de grote modemerken. Dat heeft ervoor gezorgd dat de modewereld inclusiever is geworden. Dat is een belangrijk keerpunt en mede daardoor een mooie aanleiding voor een tentoonstelling over de invloed van sport op de mode doorheen de tijd”,