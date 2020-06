Mobiliteitsminister Lydia Peeters wil Vlaming op de Blue-bike Dirk Selis

24 juni 2020

14u37 0 Hasselt Blue-bike, in partnerschap met Ethias, en de Vlaamse overheid laten pendelaars proeven van het fietsdeelsysteem Blue-bike. Dat doen ze door proefritten uit te delen aan geïnteresseerde pendelaars of dagtoeristen in het kader van de corona-exitstrategie. Dat maakten Blue-bike en Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) woensdagmiddag bekend tijdens een persmoment in Hasselt. De actie start vandaag en loopt zolang de voorraad strekt.

“De laatste maanden zien we dat iedereen meer aan het fietsen is en daarom moeten we absoluut vermijden dat al die mensen teruggrijpen naar hun auto om zich te verplaatsen naar het werk of school”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). “De proefritten van Blue-bike kunnen mensen verleiden om deelmobiliteit te ontdekken en hen ook overtuigen om zich duurzaam te verplaatsen. Blue-bikefietsen aan ondertussen 66 trein-, tram- en busstations verspreid over België geven reizigers het voordeel om snel en comfortabel over te stappen van het openbaar vervoer of park-and-ride op de fiets of omgekeerd.”

Fiets herontdekt

Directeur van Blue-Mobility Bram Dousselaere is blij met de actie. “De fiets is zeer efficiënt om aan de voorwaarden van social distancing te kunnen voldoen. Bovendien hebben we met z’n allen de fiets herontdekt tijdens de coronacrisis. Steden zoals Gent en Antwerpen voerden de laatste maanden zelfs extra fietsstraten in om de fietsers meer plaats te geven. We zien een maatschappelijke nood aan vrijheid en ruimte. We zijn er daarom van overtuigd dat de deelfiets meer dan ooit een centrale rol zal spelen in de mobiliteit van de toekomst.”

De gratis testritten kunnen verkregen worden door het versturen van een sms. Gebruikers kunnen een testrit verzilveren door BLUEBIKE te sms’en naar 3310. Na het versturen de sms ontvangt de deelnemer een 10-cijferige code waarmee hij een Blue-bike kan ontlenen. De unieke cijfercode kan één keer ingegeven worden aan een Blue-bike-automaat naar keuze en is geldig voor twee maanden.

De sms-actie loopt zolang de voorraad strekt. In totaal worden er 10.000 vouchers per sms uitgedeeld. Deelnemen aan de actie kan vanaf 18 jaar. Blue-bike-abonnees kunnen niet aan de actie deelnemen. Er wordt maximaal één voucher per gsm-nummer verstuurd. Een vouchercode is twee maanden geldig en is bruikbaar voor één Blue-bikerit van maximaal 24 uur, te gebruiken op een Blue-bikelocatie naar keuze.