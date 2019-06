MNM Rising Star Ine Tiolants rondt met succes opleiding vroedkunde aan PXL Hasselt af Dirk Selis

29 juni 2019

15u01 0 Hasselt Zaterdag vond in Kinepolis Hasselt de proclamatie plaats voor de studenten van de opleiding vroedkunde aan Hogeschool PXL Hasselt. Deze feestelijke en heuglijke gebeurtenis voor de jongeren en hun fiere ouders, werd opgeluisterd door een optreden van medestudente Ine Tiolants – artiestennaam INE – die ook met succes de opleiding afrondde. Een prachtige afsluiter voor Ine, na een voor haar meer dan memorabel academiejaar 2018 – 2019.

Eind november 2018 werd de 22-jarige getalenteerde Alkense door de luisteraars van MNM verkozen tot nieuwe ‘MNM Rising Star’. Haar debuutsingle ‘The Odds’ draaide in hoogste rotatie mee bij Radio 2, werd ook ‘MNM Big Hit’ en Ketnet riep de bijhorende clip uit tot ‘King Size Goeie Clip’. Alsof dat nog niet genoeg was, werd INE ook één van de gezichten en stemmen van de grootse ‘Last Night A DJ Saved My Life’-campagne van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde), die bestuurders moet helpen om altijd op een veilige afstand te rijden. Naast Ine, ondersteunden ook topartiesten Regi, Tourist LeMC en Jasper Steverlinck de campagne met hun eigen covers van de discohit.

Stage in Gambia

Naast mijn drukke muzikale carrière, was er voor mij natuurlijk ook nog de intensieve combinatie met mijn academische leven. Zo liep ik de voorbije maanden stage in Gambia, een ervaring die een enorme indruk op mij maakte, maar die ik gelukkig met succes en veel waardering van mijn Afrikaanse stagebegeleiders tot een goed einde bracht”, zegt Ine Tiolants. “Ine liep haar afstudeerstage in de verloskamer van Western 1 Healthregion Fajikunda in Gambia. Zij kreeg hier lovende feedback over haar functioneren: Ine is een beloftevolle, hardwerkende student vroedkunde, die altijd klaarstaat. Tijdens haar stage toonde zij zich zeer plichtsbewust en toegewijd. Zij heeft steeds respect voor oversten en patiënten. Zij heeft veel aandacht en empathie voor de vrouwen en baby’s. Wij wensen haar vanuit de opleiding vroedkunde veel succes met al haar ambities voor de toekomst!” besluit Els Hendrix, opleidingshoofd Vroedkunde PXL