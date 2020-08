Minister Zuhal Demir reageert na 4.500 bezwaren en 34.000 handtekeningen tegen dossier van Groene Delle: “Ik ga mijn huiswerk opnieuw doen” Voka Limburg betreurt houding van Vlaams minister Demir Dirk Selis

18 augustus 2020

20u37 0 Hasselt Met een ongezien aantal handtekeningen en bezwaarschriften doen de groene protestbewegingen Met een ongezien aantal handtekeningen en bezwaarschriften doen de groene protestbewegingen het dossier van de Groene Delle daveren op haar grondvesten. “De Limburger heeft een duidelijke boodschap gestuurd naar de Vlaamse Regering: ‘Doe uw huiswerk opnieuw.’ En dat is exact wat ik ga doen”, reageert bevoegd Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Voka Limburg reageert teleurgesteld.

In Stokrooie-Hasselt, langs het Albertkanaal, wil de Vlaamse regering de hele kanaaloever van natuurgebied de Groene Delle, een oppervlakte van meer dan 25 hectaren, betonneren en inrichten als industriezone. Tegen plannen tot natuurvernietiging in de Groene Delle, wordt al vele jaren actiegevoerd. Het dossier werd door de voltallige Vlaamse regering in openbaar onderzoek gebracht. Dat is het moment waarop iedereen zijn of haar gedacht kwijt kan. En dat hebben de mensen gedaan. Met 4.500 bezwaren en 34.000 handtekeningen tegen het dossier van de Groene Delle spreken de tegenstanders zich duidelijk uit. Na het openbaar onderzoek keert het dossier terug naar de regeringstafel en wordt een definitieve beslissing genomen. Maar Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) neemt nu de vlucht vooruit en reageerde dinsdagavond al: “Het dossier van de Groene Delle is een oud dossier dat teruggaat tot paars-Groen in 2001", zegt Demir. “19 jaar later heeft de Limburger een duidelijke boodschap gestuurd naar de Vlaamse Regering: ‘Doe uw huiswerk opnieuw.’ En dat is exact wat ik ga doen. Ik ga alle bezwaarschriften bestuderen en een afweging maken tussen ecologie, economie en mobiliteit.”

Laakbare methodiek

Kris Claes van Voka Limburg betreurt de houding van de minister: In volle economische crisis verandert de Vlaamse regering het geweer van schouder en stelt een gemaakt akkoord genomen in de schoot van Salk 1 in vraag. Ongezien. Daarbij betreuren we de laakbare methodiek van de groene bewegingen waarbij men via sociale media voorgedrukte bezwaarschriften verspreidt waarbij mensen enkel hun handtekening moeten zetten.”