Minister Vandeurzen gaat studenten UHasselt les geven Lien Vande Kerkhof

09 juli 2019

17u20 0 Hasselt Uittredend minister Jo Vandeurzen wordt gastprofessor aan de UHasselt en aan hogeschool UCCL. Al is hij daarmee niet aan zijn proefstuk toe. In het verleden gaf hij al een aantal gastcolleges aan de Limburgse universiteit.

Het gaat niet op rechtsgeleerde vakken, de minister is jurist van opleiding, maar om colleges gelink aan zijn expertise als minister van Welzijn en Volkgsgezondheid. Tien jaar lang stond Vandeurzen aan het hoofd van dit Vlaamse departement. Decaan van het departement Geneeskunde en Levenswetenschappen Piet Stinissen bevestigt dat de minister zijn kennis over de organisatie van gezondheidszorg zal doorgeven aan studenten van de faculteit biomedische wetenschappen en de faculteit geneeskunde. “Naast tien gastcolleges bestaat zijn takenpakket uit interactieve workshops en debatten.”

Ook de studenten van hogeschool UCLL kunnen zich aan een reeks lessen van de oud-politicus verwachten. Volgens opleidingsverantwoordelijke Kris Daniëls is zijn boek “Zorg voor mekaar” een ideale link naar hun 3 welzijnsopleidingen: Orthopedagogie, Sociaal Werk en Sociale Readaptatiewetenschappen. Actuele thema’s als ‘superdiversiteit’, ‘polarisatie in de samenleving’ en ‘de impact van sociale media in je hulpverlening’ zullen daarbij bijzondere aandacht krijgen.